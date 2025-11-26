Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Только не называйте меня нормальной»

Умерла самый провокационный дизайнер Великобритании Пэм Хогг

Не стало «бунтарки» высокой моды — шотландского модельера Пэм Хогг. Ее экстравагантные и эпатажные наряды носили певицы Леди Гага, Рианна, Бьорк и супермодели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Клаудия Шиффер. Хогг выпускала моделей на подиум в провокационной одежде в стиле БДСМ, давала своим коллекциям нестандартные названия («Психоделические джунгли», «Дикие, дикие женщины Запада»), была завсегдатаем легендарного клуба Studio 54 и выступала как певица и диджей. Пэм Хогг и ее творения — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
Пэм Хогг (в центре) известна тем, что никогда не называла свой возраст. Считается, что на момент смерти ей было за 60 лет

Пэм Хогг (в центре) известна тем, что никогда не называла свой возраст. Считается, что на момент смерти ей было за 60 лет

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Модель в кокошнике из коллекции Пэм Хогг осень/зима 2012 на Лондонской неделе моды

Модель в кокошнике из коллекции Пэм Хогг осень/зима 2012 на Лондонской неделе моды

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Модели на показах Пэм Хогг нередко выходили на сцену обнаженными. Сама дизайнер объясняла, что для нее это «все равно что рисовать обнаженную натуру»

Модели на показах Пэм Хогг нередко выходили на сцену обнаженными. Сама дизайнер объясняла, что для нее это «все равно что рисовать обнаженную натуру»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Коллекция Пэм Хогг сезона осень/зима-2010 (на фото) получила название «Богини на войне»

Коллекция Пэм Хогг сезона осень/зима-2010 (на фото) получила название «Богини на войне»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Свою первую коллекцию Хогг выпустила в 1981 году, когда ей было чуть больше 20 лет, а через несколько лет открыла собственный магазин

Свою первую коллекцию Хогг выпустила в 1981 году, когда ей было чуть больше 20 лет, а через несколько лет открыла собственный магазин

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Облегающие блестящие комбинезоны — одна из визитных карточек Пэм Хогг

Облегающие блестящие комбинезоны — одна из визитных карточек Пэм Хогг

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пэм Хогг работала с лайкрой, кожей, тюлем, капроном, ПВХ, переработанными материалами и переосмысливала вещи из архивных коллекций

Пэм Хогг работала с лайкрой, кожей, тюлем, капроном, ПВХ, переработанными материалами и переосмысливала вещи из архивных коллекций

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Актриса и активист Роуз Макгоун на показе дизайнера на Лондонской неделе моды в 2018 году

Актриса и активист Роуз Макгоун на показе дизайнера на Лондонской неделе моды в 2018 году

Фото: Henry Nicholls / Reuters

«Каждая женщина, которая когда-либо примеряла один из моих комбинезонов, говорила: &quot;Боже мой, я не могу это носить!&quot; — делилась в интервью Пэм Хогг.— Я всегда говорю им просто примерить. Когда они это делают, они мгновенно чувствуют себя сильнее»

«Каждая женщина, которая когда-либо примеряла один из моих комбинезонов, говорила: "Боже мой, я не могу это носить!" — делилась в интервью Пэм Хогг.— Я всегда говорю им просто примерить. Когда они это делают, они мгновенно чувствуют себя сильнее»

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Кожаные куртки с заклепками, экстравагантные боди, вычурные головные уборы чередовались с летящими платьями с гиперженственными силуэтами

Кожаные куртки с заклепками, экстравагантные боди, вычурные головные уборы чередовались с летящими платьями с гиперженственными силуэтами

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Дизайнер не боялась экспериментировать с яркими цветами и материалами

Дизайнер не боялась экспериментировать с яркими цветами и материалами

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пэм Хогг всегда носила ярко-желтые волосы, тем самым подчеркивая свою непохожесть на других. «Я ловлю эти фрагменты, которые парят у меня в голове, крошечные осколки, которые сталкиваются и в конце концов встают на свои места, как пазл»,— описывала она свой метод работы

Пэм Хогг всегда носила ярко-желтые волосы, тем самым подчеркивая свою непохожесть на других. «Я ловлю эти фрагменты, которые парят у меня в голове, крошечные осколки, которые сталкиваются и в конце концов встают на свои места, как пазл»,— описывала она свой метод работы

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Следующая фотография
1 / 12

Пэм Хогг (в центре) известна тем, что никогда не называла свой возраст. Считается, что на момент смерти ей было за 60 лет

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Модель в кокошнике из коллекции Пэм Хогг осень/зима 2012 на Лондонской неделе моды

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Модели на показах Пэм Хогг нередко выходили на сцену обнаженными. Сама дизайнер объясняла, что для нее это «все равно что рисовать обнаженную натуру»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Коллекция Пэм Хогг сезона осень/зима-2010 (на фото) получила название «Богини на войне»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Свою первую коллекцию Хогг выпустила в 1981 году, когда ей было чуть больше 20 лет, а через несколько лет открыла собственный магазин

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Облегающие блестящие комбинезоны — одна из визитных карточек Пэм Хогг

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пэм Хогг работала с лайкрой, кожей, тюлем, капроном, ПВХ, переработанными материалами и переосмысливала вещи из архивных коллекций

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Актриса и активист Роуз Макгоун на показе дизайнера на Лондонской неделе моды в 2018 году

Фото: Henry Nicholls / Reuters

«Каждая женщина, которая когда-либо примеряла один из моих комбинезонов, говорила: "Боже мой, я не могу это носить!" — делилась в интервью Пэм Хогг.— Я всегда говорю им просто примерить. Когда они это делают, они мгновенно чувствуют себя сильнее»

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Кожаные куртки с заклепками, экстравагантные боди, вычурные головные уборы чередовались с летящими платьями с гиперженственными силуэтами

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Дизайнер не боялась экспериментировать с яркими цветами и материалами

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пэм Хогг всегда носила ярко-желтые волосы, тем самым подчеркивая свою непохожесть на других. «Я ловлю эти фрагменты, которые парят у меня в голове, крошечные осколки, которые сталкиваются и в конце концов встают на свои места, как пазл»,— описывала она свой метод работы

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все