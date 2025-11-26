«Только не называйте меня нормальной»
Умерла самый провокационный дизайнер Великобритании Пэм Хогг
Не стало «бунтарки» высокой моды — шотландского модельера Пэм Хогг. Ее экстравагантные и эпатажные наряды носили певицы Леди Гага, Рианна, Бьорк и супермодели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Клаудия Шиффер. Хогг выпускала моделей на подиум в провокационной одежде в стиле БДСМ, давала своим коллекциям нестандартные названия («Психоделические джунгли», «Дикие, дикие женщины Запада»), была завсегдатаем легендарного клуба Studio 54 и выступала как певица и диджей. Пэм Хогг и ее творения — в фотогалерее «Ъ».
