04.11.2025, 20:44

Ситуация в суданском Эль-Фашере ООН назвала нехватку продовольствия в Судане крупнейшим подобным кризисом в мире

Более 21 млн человек в Судане сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, говорится в заявлении ООН, это стало крупнейшим подобным кризисом в мире. Наиболее тяжелые ситуации сложились в городах Эль-Фашер и Кадугли. В Эль-Фашере, захваченном «Силами быстрого реагирования» (СБР), обстановка ухудшается с каждым днем, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Что происходит в Эль-Фашере и лагере для беженцев — в фотогалерее «Ъ».