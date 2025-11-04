Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ситуация в суданском Эль-Фашере

ООН назвала нехватку продовольствия в Судане крупнейшим подобным кризисом в мире

Более 21 млн человек в Судане сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, говорится в заявлении ООН, это стало крупнейшим подобным кризисом в мире. Наиболее тяжелые ситуации сложились в городах Эль-Фашер и Кадугли. В Эль-Фашере, захваченном «Силами быстрого реагирования» (СБР), обстановка ухудшается с каждым днем, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Что происходит в Эль-Фашере и лагере для беженцев — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
Бежавшая из Эль-Фашера семья с ребенком в лагере для беженцев в Тавиле, Судан

Бежавшая из Эль-Фашера семья с ребенком в лагере для беженцев в Тавиле, Судан

Фото: Mohammed Abaker / AP

Парта в школе в Эль-Фашере, где укрывались люди от обстрелов

Парта в школе в Эль-Фашере, где укрывались люди от обстрелов

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters

За последнее время город были вынуждены покинуть более 393 тыс. жителей. При этом, по оценке представителя регионального правительства Агада бен Кони, только около 30 тыс. человек добрались до лагерей беженцев. Судьба остальных неизвестна

За последнее время город были вынуждены покинуть более 393 тыс. жителей. При этом, по оценке представителя регионального правительства Агада бен Кони, только около 30 тыс. человек добрались до лагерей беженцев. Судьба остальных неизвестна

Фото: Mohammed Jamal / Reuters

Число погибших в Эль-Фашере превысило 2 тыс. человек после того, как 26 октября город перешел под контроль мятежников из СБР. Об этом сообщает Союз суданских врачей

Число погибших в Эль-Фашере превысило 2 тыс. человек после того, как 26 октября город перешел под контроль мятежников из СБР. Об этом сообщает Союз суданских врачей

Фото: Mohyaldeen M Abdallah / Reuters

Конфликт в Судане между СБР и регулярной армией продолжается с 15 апреля 2023 года

Конфликт в Судане между СБР и регулярной армией продолжается с 15 апреля 2023 года

Фото: Mohamed Jamal / Reuters

Лагерь беженцев из Эль-Фашера

Лагерь беженцев из Эль-Фашера

Фото: Mohamed Jamal / Reuters

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, люди в Эль-Фашере умирают от недоедания, болезней и насилия

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, люди в Эль-Фашере умирают от недоедания, болезней и насилия

Фото: Mohammed Jamal / Reuters

Следующая фотография
1 / 7

Бежавшая из Эль-Фашера семья с ребенком в лагере для беженцев в Тавиле, Судан

Фото: Mohammed Abaker / AP

Парта в школе в Эль-Фашере, где укрывались люди от обстрелов

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters

За последнее время город были вынуждены покинуть более 393 тыс. жителей. При этом, по оценке представителя регионального правительства Агада бен Кони, только около 30 тыс. человек добрались до лагерей беженцев. Судьба остальных неизвестна

Фото: Mohammed Jamal / Reuters

Число погибших в Эль-Фашере превысило 2 тыс. человек после того, как 26 октября город перешел под контроль мятежников из СБР. Об этом сообщает Союз суданских врачей

Фото: Mohyaldeen M Abdallah / Reuters

Конфликт в Судане между СБР и регулярной армией продолжается с 15 апреля 2023 года

Фото: Mohamed Jamal / Reuters

Лагерь беженцев из Эль-Фашера

Фото: Mohamed Jamal / Reuters

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, люди в Эль-Фашере умирают от недоедания, болезней и насилия

Фото: Mohammed Jamal / Reuters

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все