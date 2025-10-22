Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Станичные штучки

РФС и FONBET провели в Новороссийске фестиваль болельщиков FONFEST

Перед матчем 5-го раунда «пути регионов» FONBET Кубка России между новороссийским «Черноморцем» и «Кубань-Холдингом» из станицы Павловской Краснодарского края РФС и букмекерская компания FONBET провели фестиваль болельщиков FONFEST. Для гостей мероприятия были подготовлены конкурсы и футбольные аттракционы. Известные футболисты Дмитрий Аленичев и Егор Титов провели автограф-сессию. Также болельщики смогли сфотографироваться с хрустальным трофеем, который впервые привезли в Новороссийск.
Амбассадоры Российского футбольного союза Дмитрий Аленичев (справа) и Егор Титов с талисманом футбольного клуба «Черноморец» во время сопровождения трофея FONBET Кубка России в Новороссийск к месту проведения матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Футболисты Дмитрий Аленичев (справа) и Егор Титов с талисманом футбольного клуба «Черноморец» в аэропорту Геленджика

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко (второй справа) во время встречи с амбассадорами РФС Дмитрием Аленичевым (справа) и Егором Титовым

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Талисман футбольного клуба «Черноморец» Акула-катран

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко (в центре) во время встречи с амбассадорами РФС Дмитрием Аленичевым (слева) и Егором Титовым

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Ученики средней общеобразовательной школы №34 имени Н.К.Божененко Новороссийска на встрече с амбассадорами РФС Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Футболисты Егор Титов (справа) и Дмитрий Аленичев во время посещения школы в Новороссийске

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Ученики средней общеобразовательной школы №34 Новороссийска играют в футбол в рамках встречи с амбассадорами РФС Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Чемпион мира по бодибилдингу среди спортсменов-колясочников Владимир Артамонов (в центре) во время встречи с Дмитрием Аленичевым (справа) и Егором Титовым

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Ученики средней общеобразовательной школы №34 имени Н.К.Божененко Новороссийска на встрече с амбассадорами РФ Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Перед матчем благотворительная программа ДоброFON передала 1 млн руб. в АНО «Второе дыхание»&lt;br> На фото: встреча амбассадоров РФС Дмитрия Аленичева и Егора Титова с членами физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Второе дыхание»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

