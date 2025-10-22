22.10.2025, 20:26

Станичные штучки РФС и FONBET провели в Новороссийске фестиваль болельщиков FONFEST

Перед матчем 5-го раунда «пути регионов» FONBET Кубка России между новороссийским «Черноморцем» и «Кубань-Холдингом» из станицы Павловской Краснодарского края РФС и букмекерская компания FONBET провели фестиваль болельщиков FONFEST. Для гостей мероприятия были подготовлены конкурсы и футбольные аттракционы. Известные футболисты Дмитрий Аленичев и Егор Титов провели автограф-сессию. Также болельщики смогли сфотографироваться с хрустальным трофеем, который впервые привезли в Новороссийск.