Лучшие фото недели

«Ъ» собрал запоминающиеся кадры 13–17 октября

Заседание Госдумы, международный форум «Российская энергетическая неделя» и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам, посвященное рассмотрению параметров бюджета на 2026-2028 годы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Красная площадь в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов во время заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров во время заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (справа) и первый зампред правительства России Денис Мантуров (третий справа) перед заседанием Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Мужчина с протезом ноги в подземном переходе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Посетитель на выставке оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса на международном форуме «Российская энергетическая неделя»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Слева направо: министр иностранных дел Сергей Лавров, зампред правительства Александр Новак и министр обороны Андрей Белоусов перед началом российско-сирийских переговоров в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (в центре) во время заседания «Создавая энергетику будущего вместе» на международном форуме «Российская энергетическая неделя»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на форуме «Женщины, создающие будущее»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Посетительница на выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM в «Крокус Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Матч по футболу между сборными России и Боливии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время матча со сборной Боливии

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

