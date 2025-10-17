Фото 17.10.2025, 18:56 Лучшие фото недели «Ъ» собрал запоминающиеся кадры 13–17 октября Заседание Госдумы, международный форум «Российская энергетическая неделя» и другие события — в фотогалерее «Ъ». Заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам, посвященное рассмотрению параметров бюджета на 2026-2028 годы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Красная площадь в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов во время заседания Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров во время заседания Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина во время заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель Госдумы Вячеслав Володин (справа) и первый зампред правительства России Денис Мантуров (третий справа) перед заседанием Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на заседании Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Мужчина с протезом ноги в подземном переходе в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Посетитель на выставке оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса на международном форуме «Российская энергетическая неделя» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Слева направо: министр иностранных дел Сергей Лавров, зампред правительства Александр Новак и министр обороны Андрей Белоусов перед началом российско-сирийских переговоров в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (в центре) во время заседания «Создавая энергетику будущего вместе» на международном форуме «Российская энергетическая неделя» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на форуме «Женщины, создающие будущее» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Посетительница на выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM в «Крокус Экспо» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Матч по футболу между сборными России и Боливии в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время матча со сборной Боливии Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото