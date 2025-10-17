Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ситуация на афгано-пакистанской границе

На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения

На границе Афганистана и Пакистана продолжаются боестолкновения. Хотя 15 октября Исламабад и Кабул договорились об остановке боевых действий, стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. 16 октября в результате удара по приграничному афганскому району Спин-Болдак погибли 40 мирных жителей. По-прежнему закрыты переходы на границе двух стран, из-за этого на пропускных пунктах образуются многокилометровые пробки.
Припаркованные вдоль дороги грузовики у города Торкхам на афгано-пакистанской границе

Припаркованные вдоль дороги грузовики у города Торкхам на афгано-пакистанской границе

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Местные жители на грузовике у пограничного перехода в пакистанском Чамане

Местные жители на грузовике у пограничного перехода в пакистанском Чамане

Фото: Abdul Khaliq Achakzai / Reuters

Афганские военные у границы в провинции Хост

Афганские военные у границы в провинции Хост

Фото: Saifullah Zahir / AP

Стоянка грузовиков у пограничного перехода в пакистанском Чамане

Стоянка грузовиков у пограничного перехода в пакистанском Чамане

Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters

Взрыв снаряда в приграничном районе недалеко от пакистанского города Чаман

Взрыв снаряда в приграничном районе недалеко от пакистанского города Чаман

Фото: H. Achakzai / AP

Водитель грузовика спасается от жары в пробке у пакистанского города Джамруд

Водитель грузовика спасается от жары в пробке у пакистанского города Джамруд

Фото: Qazi Rauf / AP

Грузовики на границе у пакистанского города Торкхам

Грузовики на границе у пакистанского города Торкхам

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Жители Кандагара несут тело мужчины, погибшего во время удара Пакистана по приграничному району Спин-Болдак

Жители Кандагара несут тело мужчины, погибшего во время удара Пакистана по приграничному району Спин-Болдак

Фото: Stringer / Reuters

Последствия авиаудара в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар

Последствия авиаудара в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар

Фото: Stringer / Reuters

Раненый пакистанец в Чамане

Раненый пакистанец в Чамане

Фото: H. Achakzai / AP

Обед во время пробки на границе у города Торкхам

Обед во время пробки на границе у города Торкхам

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Афганские беженцы на закрытом пограничном переходе

Афганские беженцы на закрытом пограничном переходе

Фото: AP

