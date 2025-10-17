Ситуация на афгано-пакистанской границе
На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения
На границе Афганистана и Пакистана продолжаются боестолкновения. Хотя 15 октября Исламабад и Кабул договорились об остановке боевых действий, стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. 16 октября в результате удара по приграничному афганскому району Спин-Болдак погибли 40 мирных жителей. По-прежнему закрыты переходы на границе двух стран, из-за этого на пропускных пунктах образуются многокилометровые пробки.
