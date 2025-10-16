В столкновениях на границе Пакистана и Афганистана погибли 40 мирных жителей

В результате вооруженных столкновений на границе Афганистана и Пакистана погибли 40 мирных жителей. Еще 170 человек пострадали. Об этом сообщили AFP в министерстве общественного здравоохранения Афганистана.

По данным ООН, в Афганистане погибли 18 человек, еще 360 пострадали.

Столкновения начались вечером 11 октября. Кабул заявил об ударе по крупному пакистанскому городу Лахор. Талибы объяснили действия нарушением воздушного пространства Афганистана. В тот же день Минобороны страны заявило о завершении военной операции против Пакистана.

Столкновения возобновились в ночь на 15 октября. Позже стороны объявили о приостановке боевых действий на два дня. 16 октября Афганистан обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня.