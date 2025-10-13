Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Возвращение заложников из сектора Газа

«Хамас» освободил израильских заложников

Палестинское движение «Хамас» передало 13 последних израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста. Это произошло в рамках перемирия, вступившего в силу 10 октября. В ответ на возвращение 20 живых заложников и тел 28 погибших Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы. Кадры из Израиля и сектора Газа — в фотогалерее «Ъ».
Автомобили Красного креста, везущие заложников

Автомобили Красного креста, везущие заложников

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинские боевики

Палестинские боевики

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Плакаты с фотографиями заложников

Плакаты с фотографиями заложников

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Машина Красного креста с заложниками

Машина Красного креста с заложниками

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильский вертолет около границы страны

Израильский вертолет около границы страны

Фото: Amir Cohen / Reuters

