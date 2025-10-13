13.10.2025, 12:47

Возвращение заложников из сектора Газа «Хамас» освободил израильских заложников

Палестинское движение «Хамас» передало 13 последних израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста. Это произошло в рамках перемирия, вступившего в силу 10 октября. В ответ на возвращение 20 живых заложников и тел 28 погибших Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы. Кадры из Израиля и сектора Газа — в фотогалерее «Ъ».