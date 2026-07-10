10.07.2025, 09:23

Фехтовальщик, губернатор, министр, писатель Яркие кадры карьеры Михаила Дегтярева

10 июля 1981 года родился министр спорта РФ Михаил Дегтярев. За 25 лет политической карьеры он дважды участвовал в выборах мэра Москвы, выступил соавтором более 130 законопроектов и поправок будучи депутатом Госдумы, 3 года и 9 месяцев возглавлял Хабаровский край, написал две книги о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Мастер спорта по фехтованию, президент Олимпийского комитета России — в фотогалерее “Ъ”.