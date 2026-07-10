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обновлено 09:17 , 10.07.2026

Фехтовальщик, губернатор, министр, писатель

Яркие кадры карьеры Михаила Дегтярева

10 июля 1981 года родился министр спорта РФ Михаил Дегтярев. За 25 лет политической карьеры он дважды участвовал в выборах мэра Москвы, выступил соавтором более 130 законопроектов и поправок будучи депутатом Госдумы, 3 года и 9 месяцев возглавлял Хабаровский край, написал две книги о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Мастер спорта по фехтованию, президент Олимпийского комитета России — в фотогалерее “Ъ”.
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На турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

На турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Координатор самарского реготделения ЛДПР, 2007 год

Координатор самарского реготделения ЛДПР, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

На пресс-конференции, посвященной законопроекту о запрете хождения и хранения долларов США в РФ, 2013 год

На пресс-конференции, посвященной законопроекту о запрете хождения и хранения долларов США в РФ, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР на избирательном участке №2269, 2013 год

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР на избирательном участке №2269, 2013 год

Фото: РИА Новости

У посольства США в Москве на акции против оскорбительных действий американской рок-группы Bloodhound Gang на концерте в Одессе, 2013 год

У посольства США в Москве на акции против оскорбительных действий американской рок-группы Bloodhound Gang на концерте в Одессе, 2013 год

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на пленарном заседании Госдумы, 2015 год

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на пленарном заседании Госдумы, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С Владимиром Жириновским на Центральном рынке в Москве, 2018 год

С Владимиром Жириновским на Центральном рынке в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

На митинге ЛДПР, посвященном Дню Государственного флага России, 2018 год

На митинге ЛДПР, посвященном Дню Государственного флага России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Настольный теннис на партийной даче ЛДПР, 2018 год

Настольный теннис на партийной даче ЛДПР, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бычков  /  купить фото

Процедура сдачи подписей в поддержку регистрации кандидата на выборах мэра Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева в Московскую городскую избирательную комиссию, 2018 год

Процедура сдачи подписей в поддержку регистрации кандидата на выборах мэра Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева в Московскую городскую избирательную комиссию, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С метательными ножами на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

С метательными ножами на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С мишенью на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

С мишенью на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Врио губернатора Хабаровского края, 2020 год

Врио губернатора Хабаровского края, 2020 год

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

На дне рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2020 год

На дне рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 2021 год

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С экс-президентом КХЛ Александром Медведевым на церемонии награждения турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3», 2023 год

С экс-президентом КХЛ Александром Медведевым на церемонии награждения турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

На угольном терминале компании АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино, 2023 год

На угольном терминале компании АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, 2023 год

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Символический первый бросок мяча на церемонии открытия всероссийских состязаний по лапте в Москве, 2024 год

Символический первый бросок мяча на церемонии открытия всероссийских состязаний по лапте в Москве, 2024 год

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Яной Егорян во время сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме, 2024 год

С двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Яной Егорян во время сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

С президентом Федерации России по художественной гимнастике Ириной Винер на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

С президентом Федерации России по художественной гимнастике Ириной Винер на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония вручения в Кремле наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже, 2024 год

Церемония вручения в Кремле наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта во время выступления на тему «Спорт — норма жизни» в рамках марафона «Знание.Первые», 2024 год

Министр спорта во время выступления на тему «Спорт — норма жизни» в рамках марафона «Знание.Первые», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На параде, посвященном 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2025 год

На параде, посвященном 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посадка саженцев яблонь после тренировки сборной России по хоккею в Подмосковье, 2025 год

Посадка саженцев яблонь после тренировки сборной России по хоккею в Подмосковье, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом в Учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2025 год

С первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом в Учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Перед церемонией оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, 2024 год

Перед церемонией оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Алексей Дюмин во время посещения Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, 2024 год

Слева направо: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Алексей Дюмин во время посещения Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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На турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Координатор самарского реготделения ЛДПР, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

На пресс-конференции, посвященной законопроекту о запрете хождения и хранения долларов США в РФ, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР на избирательном участке №2269, 2013 год

Фото: РИА Новости

У посольства США в Москве на акции против оскорбительных действий американской рок-группы Bloodhound Gang на концерте в Одессе, 2013 год

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на пленарном заседании Госдумы, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С Владимиром Жириновским на Центральном рынке в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

На митинге ЛДПР, посвященном Дню Государственного флага России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Настольный теннис на партийной даче ЛДПР, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бычков  /  купить фото

Процедура сдачи подписей в поддержку регистрации кандидата на выборах мэра Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева в Московскую городскую избирательную комиссию, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С метательными ножами на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С мишенью на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Врио губернатора Хабаровского края, 2020 год

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

На дне рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С экс-президентом КХЛ Александром Медведевым на церемонии награждения турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

На угольном терминале компании АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Символический первый бросок мяча на церемонии открытия всероссийских состязаний по лапте в Москве, 2024 год

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Яной Егорян во время сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

С президентом Федерации России по художественной гимнастике Ириной Винер на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония вручения в Кремле наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта во время выступления на тему «Спорт — норма жизни» в рамках марафона «Знание.Первые», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На параде, посвященном 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посадка саженцев яблонь после тренировки сборной России по хоккею в Подмосковье, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом в Учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Перед церемонией оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Алексей Дюмин во время посещения Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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