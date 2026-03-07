Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Артиста любят за искусство»

Андрею Миронову могло исполниться 85 лет

7 марта 1941 года родился один из самых популярных актеров советского кинематографа Андрей Миронов. Кинокарьеру он начал еще будучи студентом в театральном вузе, снявшись у Юлия Райзмана. Потом было сотрудничество с Эльдаром Рязановым, Леонидом Гайдаем, Александром Миттой, Аллой Суриковой и многими другими отечественными режиссерами. Фото со съемок знаковых работ Андрея Миронова — в фотогалерее «Ъ» и телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».
«У нас в доме всегда царила атмосфера предощущения театрального действа» &lt;br>Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье эстрадных артистов Александра Менакера (на фото) и Марии Мироновой. После окончания школы он поступил в Театральное училище им. Бориса Щукина при Театре им. Е. Б. Вахтангова

«У нас в доме всегда царила атмосфера предощущения театрального действа»
Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье эстрадных артистов Александра Менакера (на фото) и Марии Мироновой. После окончания школы он поступил в Театральное училище им. Бориса Щукина при Театре им. Е. Б. Вахтангова

Фото: Фото из семейного архива

Роль Пети в картине Юлия Райзмана «А если это любовь?» (1961) стала дебютной для Андрея Миронова. Он снялся в фильме, будучи студентом Щукинского училища. Миронов считал, ему очень повезло, что его первой работой в кино стал фильм Райзмана. Несмотря на то что картина подверглась резкой критике в прессе, в кинотаетрах ее посмотрело более 22 миллионов человек&lt;br> На фото: Наталья Батырева, Андрей Миронов, Нина Шорина на съемках фильма «А если это любовь?»

Роль Пети в картине Юлия Райзмана «А если это любовь?» (1961) стала дебютной для Андрея Миронова. Он снялся в фильме, будучи студентом Щукинского училища. Миронов считал, ему очень повезло, что его первой работой в кино стал фильм Райзмана. Несмотря на то что картина подверглась резкой критике в прессе, в кинотаетрах ее посмотрело более 22 миллионов человек
На фото: Наталья Батырева, Андрей Миронов, Нина Шорина на съемках фильма «А если это любовь?»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Второй работой Андрея Миронова в кино стала картина Александра Зархи «Мой младший брат» (1962) по произведению Василия Аксенова «Звездный билет». Режиссер позвал Миронова на роль баскетболиста Юрки. И хотя внешний облик актера не совсем соответствовал образу спортсмена, худсовет утвердил его без особых проблем&lt;br> На фото слева направо: Александр Збруев, Олег Даль, Андрей Миронов и Ян Янакиев на съемках фильма «Мой младший брат»

Второй работой Андрея Миронова в кино стала картина Александра Зархи «Мой младший брат» (1962) по произведению Василия Аксенова «Звездный билет». Режиссер позвал Миронова на роль баскетболиста Юрки. И хотя внешний облик актера не совсем соответствовал образу спортсмена, худсовет утвердил его без особых проблем
На фото слева направо: Александр Збруев, Олег Даль, Андрей Миронов и Ян Янакиев на съемках фильма «Мой младший брат»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Театр — творческая лаборатория, кино — цех, ежедневно выдающий продукцию. Очень важно, с каким режиссером в кино придется работать. В этом отношении мой дебют в кино счастливый» &lt;br>Окончив Щукинское училище с красным дипломом, в 1962 году Миронов был принят в труппу Московского театра сатиры. В том же году снялся в кинокартине «Три плюс два» (на фото кадр из фильма)

«Театр — творческая лаборатория, кино — цех, ежедневно выдающий продукцию. Очень важно, с каким режиссером в кино придется работать. В этом отношении мой дебют в кино счастливый»
Окончив Щукинское училище с красным дипломом, в 1962 году Миронов был принят в труппу Московского театра сатиры. В том же году снялся в кинокартине «Три плюс два» (на фото кадр из фильма)

Фото: РИА Новости

Фильм «Берегись автомобиля» (1965) стал первым в сотрудничестве Эльдара Рязанова и Андрея Миронова. По воспоминаниям режиссера, они быстро подружились с Мироновым: он был очень трудолюбив и дисциплинирован на площадке, способен к импровизации и при этом лишен звездных амбиций. Также на этой картине сложился еще один важный для актера дуэт — с Анатолием Папановым. Впоследствии вместе они снимались в фильмах Леонида Гайдая и Марка Захарова&lt;br> На фото слева направо: Анатолий Папанов, Татьяна Гаврилова и Андрей Миронов на съемках фильма «Берегись автомобиля»

Фильм «Берегись автомобиля» (1965) стал первым в сотрудничестве Эльдара Рязанова и Андрея Миронова. По воспоминаниям режиссера, они быстро подружились с Мироновым: он был очень трудолюбив и дисциплинирован на площадке, способен к импровизации и при этом лишен звездных амбиций. Также на этой картине сложился еще один важный для актера дуэт — с Анатолием Папановым. Впоследствии вместе они снимались в фильмах Леонида Гайдая и Марка Захарова
На фото слева направо: Анатолий Папанов, Татьяна Гаврилова и Андрей Миронов на съемках фильма «Берегись автомобиля»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) Андрей Миронов впервые спел на экране — это была композиция «Остров невезения», ставшая после выхода фильма невероятно популярной. Актер добавил джазовую импровизацию в исполнение, а также придумал танцевальный номер. Худсовет настоятельно просил Гайдая убрать этот эпизод из картины, но режиссер отстоял его&lt;br> На фото: Юрий Никулин и Андрей Миронов на съемках фильма «Бриллиантовая рука»

В комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) Андрей Миронов впервые спел на экране — это была композиция «Остров невезения», ставшая после выхода фильма невероятно популярной. Актер добавил джазовую импровизацию в исполнение, а также придумал танцевальный номер. Худсовет настоятельно просил Гайдая убрать этот эпизод из картины, но режиссер отстоял его
На фото: Юрий Никулин и Андрей Миронов на съемках фильма «Бриллиантовая рука»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Отсутствие голоса пытаюсь спрятать за иронией, пародийностью, шаржем. Для меня пение, как и танец, не самоцель, а один из способов выражения характера героя. Так что, пожалуйста, не воспринимайте мое пение всерьез: пою не я — поют те, кого я играю. И все претензии — к ним» &lt;br>Знаменитая песня «Остров невезения» из «Бриллиантовой руки» стала сольным дебютом актера и музыкальным хитом на долгие годы. В последствии он говорил: «Мне очень горько и трудно смириться с мыслью, что для зрителей высшее мое достижение в кино — это &quot;Бриллиантовая рука&quot;»

«Отсутствие голоса пытаюсь спрятать за иронией, пародийностью, шаржем. Для меня пение, как и танец, не самоцель, а один из способов выражения характера героя. Так что, пожалуйста, не воспринимайте мое пение всерьез: пою не я — поют те, кого я играю. И все претензии — к ним»
Знаменитая песня «Остров невезения» из «Бриллиантовой руки» стала сольным дебютом актера и музыкальным хитом на долгие годы. В последствии он говорил: «Мне очень горько и трудно смириться с мыслью, что для зрителей высшее мое достижение в кино — это "Бриллиантовая рука"»

Фото: РИА Новости

«В кино мне предлагают в основном одноплановые роли. Это молодой жизнерадостный комик или экстравагантный плут, жулик. В кино артист не самостоятелен в выборе роли» &lt;br>На фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля» (1965). После него новые кинокартины с участием Андрея Миронова выходили регулярно, практически каждая имела большой успех

«В кино мне предлагают в основном одноплановые роли. Это молодой жизнерадостный комик или экстравагантный плут, жулик. В кино артист не самостоятелен в выборе роли»
На фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля» (1965). После него новые кинокартины с участием Андрея Миронова выходили регулярно, практически каждая имела большой успех

Фото: РИА Новости

«Что такое популярность? В том ли, что меня узнают на улице, в автобусе и на вокзале не только в Москве, но и в Норильске? Конечно, нет. Популярность, как правильно заметил один умный человек, лишь поначалу кажется судьбой, потом нередко это ирония судьбы…» &lt;br>Востребованность в театре пришла к актеру после работы в постановке «Женский монастырь» в 1964 году. В Московском театре сатиры он прослужил четверть века, играл главные роли в «Ревизоре», «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро», «Горе от ума»

«Что такое популярность? В том ли, что меня узнают на улице, в автобусе и на вокзале не только в Москве, но и в Норильске? Конечно, нет. Популярность, как правильно заметил один умный человек, лишь поначалу кажется судьбой, потом нередко это ирония судьбы…»
Востребованность в театре пришла к актеру после работы в постановке «Женский монастырь» в 1964 году. В Московском театре сатиры он прослужил четверть века, играл главные роли в «Ревизоре», «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро», «Горе от ума»

Фото: Пищальников / РИА Новости

После картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов пригласил Миронова сняться в фильме «Старики-разбойники» (1971). И хотя роль у актера была небольшая — негодяя-блатного — по сути, с появлением его героя и закручивался весь сюжет фильма. Как писал Рязанов, «добрые отношения, возникшие между нами на первой картине, окрепли и превратились в постоянные». Также на съемочной площадке актер вновь встретился с Юрием Никулиным, с которым ранее играл в «Бриллиантовой руке»&lt;br> На фото слева напаво: Юрий Никулин, Валентина Талызина и Андрей Миронов на съемках фильма «Старики-разбойники»

После картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов пригласил Миронова сняться в фильме «Старики-разбойники» (1971). И хотя роль у актера была небольшая — негодяя-блатного — по сути, с появлением его героя и закручивался весь сюжет фильма. Как писал Рязанов, «добрые отношения, возникшие между нами на первой картине, окрепли и превратились в постоянные». Также на съемочной площадке актер вновь встретился с Юрием Никулиным, с которым ранее играл в «Бриллиантовой руке»
На фото слева напаво: Юрий Никулин, Валентина Талызина и Андрей Миронов на съемках фильма «Старики-разбойники»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Я брался за все трюки больше из-за легкомыслия и азарта, свойственных моей натуре. А если серьезно — я считаю, что любая подмена в кино видна, и любой трюк работает на героя, а не на артиста» &lt;br>В трюковых комедиях актер часто работал без дублера. Например, в сцене с разведенным мостом в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» (на фото кадр из кинокартины), он висел на руках на крыле моста высотой с 15-этажный дом, а на съемках эпизода со львом первым пошел на контакт с животным, чтобы убедить остальных актеров не бояться зверя

«Я брался за все трюки больше из-за легкомыслия и азарта, свойственных моей натуре. А если серьезно — я считаю, что любая подмена в кино видна, и любой трюк работает на героя, а не на артиста»
В трюковых комедиях актер часто работал без дублера. Например, в сцене с разведенным мостом в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» (на фото кадр из кинокартины), он висел на руках на крыле моста высотой с 15-этажный дом, а на съемках эпизода со львом первым пошел на контакт с животным, чтобы убедить остальных актеров не бояться зверя

Фото: В. Кречет / РИА Новости

По воспоминаниям Эльдара Рязанова, на съемках картины «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) сложный трюк вначале выполнял каскадер, это фиксировалось на пленку, а затем режиссер предлагал актерам самостоятельно сыграть эпизод. В результате Миронов большинство трюков исполнил сам. После этого Рязанов устроил так, чтобы артист провел в Италии месяц — отдохнул — хотя в этой стране Миронову нужно было сыграть только в двух сценах, что занимало не более двух съемочных дней&lt;br> На фото: Андрей Миронов на съемках фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

По воспоминаниям Эльдара Рязанова, на съемках картины «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) сложный трюк вначале выполнял каскадер, это фиксировалось на пленку, а затем режиссер предлагал актерам самостоятельно сыграть эпизод. В результате Миронов большинство трюков исполнил сам. После этого Рязанов устроил так, чтобы артист провел в Италии месяц — отдохнул — хотя в этой стране Миронову нужно было сыграть только в двух сценах, что занимало не более двух съемочных дней
На фото: Андрей Миронов на съемках фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Творческий дуэт Андрея Миронова и Анатолия Папанова был одним из самых ярких в советском кино. Помимо совместной работы в Театре сатиры, актеры снимались вместе и в нескольких картинах: «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «12 стульев». Анатолий Папанов умер в Москве 5 августа 1987 года от сердечного приступа, за несколько дней до смерти Андрея Миронова

Творческий дуэт Андрея Миронова и Анатолия Папанова был одним из самых ярких в советском кино. Помимо совместной работы в Театре сатиры, актеры снимались вместе и в нескольких картинах: «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «12 стульев». Анатолий Папанов умер в Москве 5 августа 1987 года от сердечного приступа, за несколько дней до смерти Андрея Миронова

Фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

«Комедия — это, конечно, замечательно. Но не хочется, чтобы зрители воспринимали меня только как комедийного актера, актера одной краски. Берясь за эти роли, я стремился пробить брешь в сложившемся зрительском стереотипе восприятия» &lt;br>Несмотря на популярность комедийных ролей в кино, Андрей Миронов часто говорил, что хочет больше работать над драматическими. В 1979 году он сыграл Павлика Фарятьева в фильме Ильи Авербаха «Фантазии Фарятьева» — человека с большой душой, которого никто не понимает

«Комедия — это, конечно, замечательно. Но не хочется, чтобы зрители воспринимали меня только как комедийного актера, актера одной краски. Берясь за эти роли, я стремился пробить брешь в сложившемся зрительском стереотипе восприятия»
Несмотря на популярность комедийных ролей в кино, Андрей Миронов часто говорил, что хочет больше работать над драматическими. В 1979 году он сыграл Павлика Фарятьева в фильме Ильи Авербаха «Фантазии Фарятьева» — человека с большой душой, которого никто не понимает

Фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

«Я не признаю разделения актеров на трагиков и комиков. Для меня лично самый интересный жанр — трагикомедия. Возьмите Гоголя. Где та грань, которой у него отделено трагическое от комического?» &lt;br>В 1977 году на экраны вышел телефильм «12 стульев», тепло встреченный зрителями. Критик Валерий Кичин писал: «Получился же в фильме, и это бесспорно,— Бендер. Миронов играет здесь — при всем наборе легких и комедийных красок — драму очень талантливого человека»

«Я не признаю разделения актеров на трагиков и комиков. Для меня лично самый интересный жанр — трагикомедия. Возьмите Гоголя. Где та грань, которой у него отделено трагическое от комического?»
В 1977 году на экраны вышел телефильм «12 стульев», тепло встреченный зрителями. Критик Валерий Кичин писал: «Получился же в фильме, и это бесспорно,— Бендер. Миронов играет здесь — при всем наборе легких и комедийных красок — драму очень талантливого человека»

Фото: Творческое объединение «Экран»

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

Фото: «Ленфильм»

«Хотя на сцене мы обычно антиподы: Чацкий и Молчалин, Фигаро и граф Альмавива... Нашей дружбе предшествовали отношения ученика и учителя. Александр Ширвиндт (на фото) был моим педагогом в Щукинском училище. Он был также педагогом и режиссером одной из моих дипломных работ, с которой я показывался в Театре сатиры, куда и был потом принят»

«Хотя на сцене мы обычно антиподы: Чацкий и Молчалин, Фигаро и граф Альмавива... Нашей дружбе предшествовали отношения ученика и учителя. Александр Ширвиндт (на фото) был моим педагогом в Щукинском училище. Он был также педагогом и режиссером одной из моих дипломных работ, с которой я показывался в Театре сатиры, куда и был потом принят»

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

Режиссеру Алле Суриковой несколько месяцев пришлось ждать согласия Андрея Миронова на участие в картине «Будьте моим мужем» (1981) — в роли детского врача Виктора Сурикова видела именно Миронова. Он попросил ввести в фильм музыкальные номера, поменять финал, а также во многом способствовал, чтобы его партнершей в кадре стала Елена Проклова&lt;br> На фото: Андрей Миронов и Елена Проклова на съемках фильма «Будьте моим мужем»

Режиссеру Алле Суриковой несколько месяцев пришлось ждать согласия Андрея Миронова на участие в картине «Будьте моим мужем» (1981) — в роли детского врача Виктора Сурикова видела именно Миронова. Он попросил ввести в фильм музыкальные номера, поменять финал, а также во многом способствовал, чтобы его партнершей в кадре стала Елена Проклова
На фото: Андрей Миронов и Елена Проклова на съемках фильма «Будьте моим мужем»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«В актере есть две вещи: мастерство и личность. И чтобы личность сложилась, возмужала, не обязательно, конечно, в Сибирь или грузчиком, но через что-то человек должен пройти» &lt;br>В 1974 году актеру было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1980-м — народного артиста РСФСР

«В актере есть две вещи: мастерство и личность. И чтобы личность сложилась, возмужала, не обязательно, конечно, в Сибирь или грузчиком, но через что-то человек должен пройти»
В 1974 году актеру было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1980-м — народного артиста РСФСР

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

На роль Орландо в фильме «Сказка странствий» (1982) режиссер Александр Митта рассматривал двух претендентов: Андрея Миронова и Леонида Филатова, с которым ранее работал на картине «Экипаж». Миронов очень хотел получить эту роль. Он пригласил Митту домой, читал ему сценарий, импровизировал, пел и, по словам режиссера, не оставил ему ни одного шанса: актер был утвержден на роль&lt;br> На фото: Татьяна Аксюта и Андрей Миронов на съемках «Сказки странствий»

На роль Орландо в фильме «Сказка странствий» (1982) режиссер Александр Митта рассматривал двух претендентов: Андрея Миронова и Леонида Филатова, с которым ранее работал на картине «Экипаж». Миронов очень хотел получить эту роль. Он пригласил Митту домой, читал ему сценарий, импровизировал, пел и, по словам режиссера, не оставил ему ни одного шанса: актер был утвержден на роль
На фото: Татьяна Аксюта и Андрей Миронов на съемках «Сказки странствий»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Из воспоминаний театрального режиссера, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта: &lt;br>«Ореол вот этой вот легкости шампанской, это все ерунда собачья, потому что он был совершенно глобальный трудоголик»

Из воспоминаний театрального режиссера, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта:
«Ореол вот этой вот легкости шампанской, это все ерунда собачья, потому что он был совершенно глобальный трудоголик»

Фото: Николай Невский / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Благодаря Андрею Миронову в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» (1986) снялась и Александра Яковлева. Сурикова показала актеру пробы разных претенденток на роль мисс Литтл, и он выбрал Яковлеву. За роль мистера Феста по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» Миронов был назван актером года&lt;br> На фото: Александра Яковлева и Андрей Миронов на съемках фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Благодаря Андрею Миронову в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» (1986) снялась и Александра Яковлева. Сурикова показала актеру пробы разных претенденток на роль мисс Литтл, и он выбрал Яковлеву. За роль мистера Феста по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» Миронов был назван актером года
На фото: Александра Яковлева и Андрей Миронов на съемках фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Я такой же, как все. Я просто работаю, как все» &lt;br>14 августа 1987 года, находясь в Риге во время гастролей театра, на спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену, Андрей Миронов потерял сознание. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Спустя два дня актер скончался, не приходя в сознание. Ему было 46 лет

«Я такой же, как все. Я просто работаю, как все»
14 августа 1987 года, находясь в Риге во время гастролей театра, на спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену, Андрей Миронов потерял сознание. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Спустя два дня актер скончался, не приходя в сознание. Ему было 46 лет

Фото: РИА Новости

По словам режиссера Аллы Суриковой, картина «Человек с бульвара Капуцинов» (1986) началась для нее с Андрея Миронова, с того момента, когда она поняла, что главную роль мистера Феста должен играть именно он. В отличие от их предыдущей совместной работы, «Будьте моим мужем», на этот раз уговаривать актера долго не пришлось: материал Миронову понравился, и он дал свое согласие&lt;br> На фото: Андрей Миронов и Борис Иванов на съемках фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

По словам режиссера Аллы Суриковой, картина «Человек с бульвара Капуцинов» (1986) началась для нее с Андрея Миронова, с того момента, когда она поняла, что главную роль мистера Феста должен играть именно он. В отличие от их предыдущей совместной работы, «Будьте моим мужем», на этот раз уговаривать актера долго не пришлось: материал Миронову понравился, и он дал свое согласие
На фото: Андрей Миронов и Борис Иванов на съемках фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Когда успех — это результат долгой борьбы, трудностей, неудач, когда он становится справедливым завершением актерской судьбы, тогда он — награда и счастье» &lt;br>За годы творчества Андрей Миронов сыграл около тридцати театральных ролей, выступал также в качестве режиссера-постановщика. На его счету более сорока ролей в кино. Кроме этого, он выступал как артист и певец на эстраде и телевидении. Было выпущено несколько пластинок с его песнями

«Когда успех — это результат долгой борьбы, трудностей, неудач, когда он становится справедливым завершением актерской судьбы, тогда он — награда и счастье»
За годы творчества Андрей Миронов сыграл около тридцати театральных ролей, выступал также в качестве режиссера-постановщика. На его счету более сорока ролей в кино. Кроме этого, он выступал как артист и певец на эстраде и телевидении. Было выпущено несколько пластинок с его песнями

Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Из воспоминаний актера Юрия Никулина: &lt;br>«Когда эпизод (с песней &quot;Остров невезения&quot;.— &lt;b>&quot;Ъ&quot;&lt;/b>) стали снимать и Миронов под фонограмму начал танцевать, для меня было просто открытием то, как он двигается. А когда сделали первый дубль, вся съемочная группа аплодировала. Все были удивлены и поражены, его выступление захватило всех. Но и в каждом следующем дубле он находил что-нибудь новое, импровизировал. После выхода на экран &quot;Бриллиантовой руки&quot; звезда Миронова на небосклоне стала подниматься, его признали»

Из воспоминаний актера Юрия Никулина:
«Когда эпизод (с песней "Остров невезения".— "Ъ") стали снимать и Миронов под фонограмму начал танцевать, для меня было просто открытием то, как он двигается. А когда сделали первый дубль, вся съемочная группа аплодировала. Все были удивлены и поражены, его выступление захватило всех. Но и в каждом следующем дубле он находил что-нибудь новое, импровизировал. После выхода на экран "Бриллиантовой руки" звезда Миронова на небосклоне стала подниматься, его признали»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Еще одна драматическая роль — журналиста Ханина — была исполнена актером в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (на фото кадр из фильма). Сцена, где герой Миронова совершает попытку самоубийства, до сих пор считается одной из самых тяжелых и сложных по эмоциональности ролей в кино

Еще одна драматическая роль — журналиста Ханина — была исполнена актером в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (на фото кадр из фильма). Сцена, где герой Миронова совершает попытку самоубийства, до сих пор считается одной из самых тяжелых и сложных по эмоциональности ролей в кино

Фото: Ленфильм

«Больше всего ценю искренность — в женщине, мужчине, искусстве» &lt;br>Андрей Миронов был женат дважды. Первый брак с актрисой Екатериной Градовой (на фото) продлился почти пять лет (1971—1976). Второй супругой артиста в 1977 году стала актриса Лариса Голубкина, с которой он познакомился еще в 1963 году и, по ее рассказам, делал ей предложения стать его женой на протяжении 12 лет

«Больше всего ценю искренность — в женщине, мужчине, искусстве»
Андрей Миронов был женат дважды. Первый брак с актрисой Екатериной Градовой (на фото) продлился почти пять лет (1971—1976). Второй супругой артиста в 1977 году стала актриса Лариса Голубкина, с которой он познакомился еще в 1963 году и, по ее рассказам, делал ей предложения стать его женой на протяжении 12 лет

Фото: Фото из семейного архива

«Мне нравятся люди легкие, открытые, с чувством юмора. Раньше думал, что и я легкий человек. Но замечаю: с годами &quot;тяжелею&quot;, становлюсь мрачноватым. Что, однако, не добавляет сдержанности и здравомыслия» &lt;br>В браке с Екатериной Градовой у актера родилась дочь Мария Миронова (на фото), ставшая впоследствии актрисой

«Мне нравятся люди легкие, открытые, с чувством юмора. Раньше думал, что и я легкий человек. Но замечаю: с годами "тяжелею", становлюсь мрачноватым. Что, однако, не добавляет сдержанности и здравомыслия»
В браке с Екатериной Градовой у актера родилась дочь Мария Миронова (на фото), ставшая впоследствии актрисой

Фото: Фото из семейного архива

«Жизнь великое благо. И она у человека, как выясняется, очень не длинная. В ней хватает и несчастий, и горя, и драматизма, и сложностей. И поэтому надо особенно ценить мгновения счастья и радости — они делают людей добрыми» &lt;br>На фото: памятник персонажу Андрея Миронова Геше Козодоеву (фильм «Бриллиантовая рука») в Новороссийске

«Жизнь великое благо. И она у человека, как выясняется, очень не длинная. В ней хватает и несчастий, и горя, и драматизма, и сложностей. И поэтому надо особенно ценить мгновения счастья и радости — они делают людей добрыми»
На фото: памятник персонажу Андрея Миронова Геше Козодоеву (фильм «Бриллиантовая рука») в Новороссийске

Фото: Коммерсантъ / Зотов Алексей  /  купить фото

