«Артиста любят за искусство»

«Что такое популярность? В том ли, что меня узнают на улице, в автобусе и на вокзале не только в Москве, но и в Норильске? Конечно, нет. Популярность, как правильно заметил один умный человек, лишь поначалу кажется судьбой, потом нередко это ирония судьбы…»

Востребованность в театре пришла к актеру после работы в постановке «Женский монастырь» в 1964 году. В Московском театре сатиры он прослужил четверть века, играл главные роли в «Ревизоре», «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро», «Горе от ума»

Фото: Пищальников / РИА Новости