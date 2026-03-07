«Артиста любят за искусство»
Андрею Миронову могло исполниться 85 лет
7 марта 1941 года родился один из самых популярных актеров советского кинематографа Андрей Миронов. Кинокарьеру он начал еще будучи студентом в театральном вузе, снявшись у Юлия Райзмана. Потом было сотрудничество с Эльдаром Рязановым, Леонидом Гайдаем, Александром Миттой, Аллой Суриковой и многими другими отечественными режиссерами. Фото со съемок знаковых работ Андрея Миронова — в фотогалерее «Ъ» и телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».
1 / 30