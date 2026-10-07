Агрофирмы с общей выручкой 4 млрд рублей объединяют в Воронежской области

По данным Rusprofile, ООО «Россошанская Нива» было основано в марте 2012 года и зарегистрировано в селе Лизиновка. Компания специализируется на выращивании зерновых культур. Уставный капитал предприятия составляет 7,7 млн руб. В 2025 году выручка компании составила порядка 1,2 млрд руб., увеличившись на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако чистая прибыль при этом снизилась на 29,2% — до 78,9 млн руб.

ООО «Восток – Агро» работает с 2001 года и занимается производством сырого коровьего молока. Предприятие с уставным капиталом 258 млн руб. зарегистрировано в селе Евстратовка. В 2025 году выручка фирмы составила 2,8 млрд руб., что на 10% ниже показателя 2024-го (свыше 3,1 млрд). Чистая прибыль сократилась сразу на 49,1% — до 445,6 млн руб.