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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Агрофирмы с общей выручкой 4 млрд рублей объединяют в Воронежской области

07.10.2026, 16:36
На юге Воронежской области ООО «Россошанская Нива» проходит реорганизацию в форме присоединения к ООО «Восток – Агро». Обе организации зарегистрированы в Россошанском районе, обеими управляет россошанское же ООО УК «Дон-Агро». Бенефициаром всех перечисленных предприятий выступает Раиса Ольшанская — супруга известного в регионе политика и бизнесмена Николая Ольшанского.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Россошанская Нива» было основано в марте 2012 года и зарегистрировано в селе Лизиновка. Компания специализируется на выращивании зерновых культур. Уставный капитал предприятия составляет 7,7 млн руб. В 2025 году выручка компании составила порядка 1,2 млрд руб., увеличившись на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако чистая прибыль при этом снизилась на 29,2% — до 78,9 млн руб.

ООО «Восток – Агро» работает с 2001 года и занимается производством сырого коровьего молока. Предприятие с уставным капиталом 258 млн руб. зарегистрировано в селе Евстратовка. В 2025 году выручка фирмы составила 2,8 млрд руб., что на 10% ниже показателя 2024-го (свыше 3,1 млрд). Чистая прибыль сократилась сразу на 49,1% — до 445,6 млн руб.

Решение о слиянии предприятий было принято 23 сентября. По данным ЕГРЮЛ, в процессе реорганизации сейчас также находятся другие связанные с «Россошанской Нивой» и «Восток – Агро» активы госпожи Ольшанской — московские ООО Управляющая компания «Инфинити» и ООО «Октава-3».
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал о завершении реорганизации воронежского АО «Минудобрения» путем присоединения к нему подконтрольного ООО «Россошанский агротрейд». На фоне процесса реорганизации уставный капитал «Минудобрений» вырос с 959 млн до 3 млрд руб.

Денис Данилов