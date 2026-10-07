Третья компания хочет запретить казахстанской организации судиться на Кипре

Арбитражный суд принял к производству иск ООО «Родник» к казахстанскому ТОО Baiterek Capital, кипрской компании Rantip Invest Limited и матери экс-губернатора Михаила Юревича Наталье Юревич. Организация требует запретить ответчикам продолжать разбирательства в судах Республики Кипр, касающиеся взыскания долга по займу 2018 года, сообщает пресс-служба суда.

«Родник», принадлежавший до национализации Михаилу Юревичу, просит запретить компаниям и матери экс-губернатора любые действия или бездействие по признанию или приведению в исполнение решений судов на Кипре. Это касается в том числе дела о займе между кипрской организацией и истцом. Ответчики также должны в случае удовлетворения требований предпринять все меры для прекращения подобных разбирательств. Если же они нарушат запреты, «Родник» хочет взыскать с них неустойку почти в 47 млн евро и проценты в размере 4% годовых на сумму займа 32,8 млн евро. Заседание назначено на 12 ноября 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, аналогичные иски подали ООО «ОтельСтрой» и «Универсальный магазин „Школьник“», бывшие активы Михаила Юревича. Требования второй компании уже удовлетворили.

Виталина Ярховска