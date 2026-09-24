Экс-активу Юревича удалось запретить казахстанской организации судиться на Кипре

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск бывшего актива экс-губернатора Михаила Юревича ООО «Универсальный магазин (УМ) „Школьник“» к казахстанскому ТОО Baiterek Capital. Ответчику запрещено продолжать разбирательства в судах Республики Кипр, касающиеся взыскания долга по займу 2018 года, сообщает пресс-служба суда.

Дело было принято к производству в начале сентября. Компания просила суд запретить ответчику продолжать любые разбирательства в судах Кипра, связанные с договором займа от февраля 2018 года. «Школьник» настаивал на исключительной компетенции российских судов в этом вопросе и хотел обязать Baiterek Capital в течение двух недель отозвать все исковые требования из кипрской юрисдикции. Суд удовлетворил эти требования. Казахстанской организации также нельзя начинать новые разбирательства в иностранных судах. Если любое из условий будет нарушено, с ответчика взыщут 12,6 млн евро.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, аналогичный иск подал ООО «Отельстрой» к казахстанскому ТОО Baiterek Capital, кипрской компании Rantip Invest Limited и матери экс-губернатора Михаила Юревича Наталье Юревич.

Виталина Ярховска