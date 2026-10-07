Апелляция утвердила отмену смены собственников тамбовской «Агродинамики»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу московского ООО «Терра групп» на решение первой инстанции об исключении его из числа учредителей тамбовского ООО «Агродинамика» (структура ГК «Терра групп»). Это следует из арбитражной картотеки. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разбирательство инициировал один из совладельцев «Агродинамики» Александр Рузаев в октябре 2025 года. Он добивался признания недействительным решения общего собрания участников компании от 1 марта 2024 года и исключения его следствий из ЕГРЮЛ. Оно касается включения в реестр сведений о вхождении ООО «Терра групп» в состав участников «Агродинамики» и увеличении уставного капитала общества с 10 тыс. до 20 тыс. руб. Благодаря этому «Терра групп» стала основным владельцем компании с долей 50%. Оставшиеся до сих пор распределены между Александром Рузаевым, Сергеем Шепелевым и Александром Кичатовым: им принадлежит по 16,66–67%.

В июне 2026 года Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление господина Рузаева. В августе его обжаловала «Терра групп».

Летом «Агродинамика» дважды уведомляла о планах подать в суд иск о самобанкротстве, но он так не поступил ни в один из арбитражей, следует из арбитражной картотеки.

Алина Морозова