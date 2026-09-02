Тамбовская «Агродинамика» намерена обанкротиться

Тамбовское ООО «Агродинамика» (структура ГК «Терра групп») дважды сообщило о намерении обанкротиться: в конце июля и в конце августа. Согласно картотеке арбитражных дел, соответствующий иск в суды пока не поступал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сумма задолженности компании не раскрывается, однако дважды указаны одни и те же кредиторы: московское ООО «Гермополис технология» (российская структура китайского производителя контрольно-измерительных систем Shaoxing Hermopo Technology), тамбовские ООО «Ит-парк» и ООО «ТН-групп» Николая Шепелева и Валентина Рузаева (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления и деятельность с использованием вычислительной техники, информационных технологий), управляемое «Агродинамикой» ООО «Смартагро» (принадлежит Михаилу Ростовцеву через несколько юрлиц; занимается разработкой компьютерного ПО), самарское ООО «Евротехника плюс» Владимира Орлова (торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства), тамбовское ООО «Тиккит» Марии Харитоновой и Ольги Шепелевой (разработка компьютерного ПО) и красноярский индивидуальный предприниматель Анна Ефимова, которая занимается предоставлением услуг в области растениеводства.

Согласно картотеке арбитражных дел, в конце июля госпожа Ефимова потребовала с «Агродинамики» 1,3 млн руб. предоплаты за переданную продукцию по договору поставки. Арбитражный суд Тамбовской области принял иск и назначил предварительное заседание по нему на 16 сентября.

В мае Арбитражный суд города Москвы взыскал с «Агродинамики» 85,9 млн руб. задолженности и неустойки за просрочку оплаты долга в пользу ООО «Гермополис технология».

На 29 сентября запланировано заседание 19-го арбитражного апелляционного суда по жалобе Александра (Валентиновича) Рузаева на решение тамбовского арбитража по его иску к «Агродинамике» и ООО «Терра групп». Вторая компания также подала апелляционную жалобу. В качестве третьих лиц к делу были привлечены Ольга Шепелева, Сергей (Николаевич) Шепелев, ООО «Смартагро» и другие. Суд удовлетворил требования истца о признании недействительным решения общего собрания участников первой компании от 1 марта 2024 года и исключении его следствий из ЕГРЮЛ. Оно касается включения в реестр сведений о вхождении ООО «Терра групп» в состав участников «Агродинамики» и увеличении уставного капитала общества. Уточняется, что на том собрании был одобрен рост последнего с 10 тыс. до 20 тыс. руб. Благодаря этому «Терра групп» стала основным владельцем компании с долей 50%. Оставшиеся доли до сих пор распределены между Александром Рузаевым, Сергеем Шепелевым и Александром Кичатовым: им принадлежит по 16,66–67%.

Алина Морозова