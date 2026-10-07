Экс-директору воронежского «Тепловика» ужесточили приговор за мошенничество

Воронежский областной суд ужесточил приговор экс-руководителю подрядной организации, признанному виновным в мошенничестве на 700 тыс. руб. при установке котельной в школе. Осужденному назначили год принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства и присоединили к этому наказанию штраф в размере 500 тыс. руб. по иному приговору. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшем директоре ООО «Тепловик» Андрее Трунове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «Тепловик» зарегистрировано в Воронеже, работает с февраля 2018 года и специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. По информации Rusprofile, с 25 марта 2026 года директором компании является Дмитрий Голубев, до этого фирму возглавлял Андрей Трунов. Уставный капитал предприятия составляет 45,5 тыс. руб. В списке учредителей указаны четыре физлица: Николай Акур (26%), Андрей Гетта (26%), Михаил Бутковский (26%) и Андрей Трунов (22%). В 2025 году выручка компании достигла 648 млн руб., увеличившись на 19% по сравнению с 2024-м. Чистая прибыль составила 49 млн руб.

По данным следствия, в марте 2024 года между государственным унитарным предприятием и ООО «Тепловик» был заключен договор на выполнение работ по установке блочно-модульной котельной в образовательном учреждении. Подрядчик не провел пусконаладочные работы, стоимость фактически неисполненных обязательств составила более 700 тыс. руб.Однако руководитель организации подал заказчику подложные документы, содержавшие сведения о выполнении работ в полном объеме.

Действия квалифицировали как мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Андрей Трунов полностью возместил ущерб. Центральный районный суд в июле этого года назначил ему в качестве наказания штраф в размере 500 тыс. руб. Прокуратура Воронежской области посчитала приговор чрезмерно мягким и обратилась в вышестоящую инстанцию.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Семилуках возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по следам реконструкции котельной на улице 25 лет Октября. По данным прокуратуры, бюджету нанесен ущерб на сумму более 2 млн руб. Контракт на реконструкцию объекта ценой 75 млн руб. заключили в июле прошлого года с воронежским ООО «Увип» Алексея и Людмилы Уразовых.

Денис Данилов