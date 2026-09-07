Ремонт котельной под Воронежем за 75 млн рублей обернулся уголовным делом

В Семилукском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по следам реконструкции котельной на улице 25 лет Октября в райцентре. Об этом 7 сентября сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, бюджету был нанесен ущерб на сумму более 2 млн руб. По информации «Ъ-Черноземье», контракт на реконструкцию объекта ценой 75 млн руб. был заключен в июле прошлого года с воронежским ООО «Увип» Алексея и Людмилы Уразовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «Увип» было зарегистрировано в Воронеже в январе 2003 года и с тех пор работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. По данным Rusprofile, уставный капитал организации составляет 12 тыс. руб. Управляет фирмой с ноября 2016 года директор Алексей (Владимирович) Уразов, который также владеет долей 83,33%. Оставшаяся доля (16,67%) принадлежит Людмиле (Валентиновне) Уразовой. Финансовая модель предприятия демонстрирует рост оборота при минимальной прибыли: в 2025 году выручка составила 232,8 млн руб., увеличившись на 66% к предыдущему году (140 млн), однако чистая прибыль осталась на уровне 79 тыс. руб. против 73 тыс. годом ранее.

В прокуратуре считают, что при реконструкции объекта подрядчиком были «допущены отступления от проектной документации», а в отчетные документы вносились недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ.

По информации ЕИС «Закупки», ООО «Увип» стало единственным участником торгов за право реконструкции котельной №4 в Семилуках по адресу: улица 25 лет Октября, 122/1. Фирма незначительно снизила максимальную цену контракта. В январе 2026-го контракт был расторгнут по соглашению сторон. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценили в 70,8 млн руб., они были оплачены заказчиком в полном объеме.

В июле этого года администрация Семилукского района объявила торги по оставшимся работам на объекте с начальной ценой контракта 4,7 млн руб. Завершить работы необходимо до 1 октября. Соглашение заключено с ООО «Взлет-Воронеж», гендиректором и единственным учредителем которого выступает Владимир Уразов.

В середине августа «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор генеральному директору местного ООО «Дорожник» Артуру Абрамяну по делу о мошенничестве на сумму свыше 1,6 млн руб. при ремонте автодорог. Фигуранту назначили три года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Денис Данилов