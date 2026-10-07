В Ульяновске пострадавшим от атаки БПЛА выплатили более 4,3 млн рублей

В Ульяновске материальную помощь из городского бюджета получили 218 жителей, чьи дома и имущество пострадали от атаки беспилотников. Общая сумма выплат составила более 4,36 млн рублей. Каждому пострадавшему перечислили по 20 000 рублей на первоочередные нужды. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ульяновска Фото: администрация Ульяновска

Всего специалисты приняли 236 заявлений. Оставшиеся 18 человек получат выплаты до 8 октября включительно. Соответствующее поручение дал глава областного центра Александр Болдакин.

Прием документов от жителей продолжается. Обратиться за помощью можно в будние дни с 8:00 до 17:00 (MSK+1) в отделение соцзащиты населения по Ленинскому району (ул. Кузнецова, 20) и в городское управление по делам семьи (ул. Спасская, 14/5).

Ульяновская область 25 сентября 2026 года подверглась атаке БПЛА. В результате нее в Ульяновске пострадали 17 человек, включая несовершеннолетних.

При этом в городе были повреждены промышленная и гражданская инфраструктура, а также жилые дома. В регионе создан оперативный штаб для восстановления инфраструктуры.

Ранее губернатор Алексей Русских пообещал, что жители ульяновского дома на улице Розы Люксембург, который больше других зданий пострадал от атаки БПЛА 25 сентября, получат по миллиону рублей индивидуальной помощи.

Георгий Портнов