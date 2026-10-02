В Ульяновске пострадавшие от атаки БПЛА получат по миллиону рублей

Жители ульяновского дома на улице Розы Люксембург, который пострадал от атаки БПЛА 25 сентября, получат по миллиону рублей индивидуальной помощи. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Семь семей, чьи квартиры полностью или значительно разрушены, получат индивидуальную помощь из областного бюджета — по миллиону рублей»,— говорится в сообщении.

Кроме того, все пострадавшие от атаки беспилотников на Ульяновск 25 сентября уже получают из городского бюджета по 20 тыс. руб. на первоочередные нужды. Также из федерального и областного бюджетов (с учетом величины ущерба) на каждого члена семьи предоставляются по 156 тыс. руб. (при полной потере имущества) и по 78 тыс. руб. — при частичной.

В ночь на 25 сентября Ульяновск подвергся самой массовой атаке БПЛА ВСУ с начала СВО. Беспилотники атаковали центр областной столицы, и под удар попали в основном гражданские объекты. Пострадали 17 человек, среди них есть несовершеннолетние.

Георгий Портнов