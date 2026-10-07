Подростка в Ижевске отправили в СИЗО по делу об убийстве своего дедушки

16-летнего студента колледжа в Ижевске, который насмерть забил своего дедушку, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Подросток и его адвокат с ходатайством следователя о заключении под стражу согласились. Первомайский райсуд Ижевска не нашел оснований для избрания иной меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.