Подростка в Ижевске отправили в СИЗО по делу об убийстве своего дедушки
Обновлено07.10.2026, 12:11
16-летнего студента колледжа в Ижевске, который насмерть забил своего дедушку, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Подросток и его адвокат с ходатайством следователя о заключении под стражу согласились. Первомайский райсуд Ижевска не нашел оснований для избрания иной меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.
Следствие установило, что 5 октября днем подросток находился в квартире своего дедушки в столице Удмуртии. Там он нанес пенсионеру множественные удары твердым тупым предметом и ножом по различным частям тела, в том числе по голове и жизненно важным органам. От полученных травм пострадавший скончался. Подростку инкриминируется убийство (ч. 1 ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы).