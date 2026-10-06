В Ижевске 16-летнего подростка обвинили в убийстве своего дедушки

16-летний студент колледжа в Ижевске забил своего 71-летнего дедушку до смерти, сообщили в СУ СКР по Удмуртии. Подростку предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК).

По версии следствия, 5 октября днем подросток находился в квартире своего дедушки в столице Удмуртии. Там он нанес пенсионеру множественные удары твердым тупым предметом и ножом по различным частям тела, в том числе по голове и жизненно важным органам. От полученных травм пострадавший скончался.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным СКР, обвиняемый признал свою вину. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, в том числе причины и условия, которые могли способствовать его совершению.

Подросток задержан. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.