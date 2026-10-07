В Воронеже инвалид судится с «Роснефтью» из-за отказа обслужить без очереди

В Ленинский районный суд Воронежа поступил иск гражданина Алексея Шипилова к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти») о компенсации морального вреда и взыскании расходов на лечение, свидетельствуют данные картотеки. Истец, являющийся инвалидом второй группы, утверждает, что понес нравственные и физические страдания, когда на заправке «Роснефти» его отказались обслужить без очереди, уточнили в пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Из заявления истца следует, что 18 июля 2024 года он прибыл на автомобиле с опознавательным знаком «Инвалид» на АЗС сети «Роснефть» в поселке городского типа Грибановский. Сотрудник автозаправочной станции отказал ему в обслуживании вне очереди, несмотря на предъявленные документы, подтверждавшие инвалидность.

«Заявитель также указывает на некорректное поведение сотрудника АЗС»,— добавили в пресс-службе воронежских судов.

По словам Алексея Шипилова, после произошедшего его доставили в медицинское учреждение, в связи с чем он «понес расходы на лечение и испытал нравственные и физические страдания». Иск принят судом к производству, на 15 октября назначено предварительное судебное заседание. Сумма затребованной истцом компенсации не раскрывается. Дело рассмотрит судья Виолетта Афанасьева.

На рубеже сентября и октября в Черноземье сохраняются перебои с поставками топлива, а ситуация в соседних регионах становится все более непохожей. Это заметно не только по запретам, но и по ценам. Меняются и подходы к борьбе с кризисом. Источник «Ъ-Черноземье» на топливном рынке Воронежской области сообщил о начавшихся в регионе продажах бензина не только из Беларуси, но и из Марокко и Индии. Возможную нормализацию рынка эксперты связывают только с восстановлением стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье» «В бак по чайной ложке».

Денис Данилов