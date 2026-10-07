Подрядчик обустроит сети водоснабжения в ОЭЗ «Ижевск» до середины весны
07.10.2026, 11:10
Управляющая компания «Промпарк» заключила контракт на 105,8 млн руб. с ООО «Стройресурс» из Смоленской области на строительство сетей водоснабжения и водоотведения для инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск». Подрядчик должен выполнить работы до 30 апреля 2027 года, говорится на портале госзакупок. Контракт заключили 5 октября. Работы проведут на трех земельных участках в Завьяловском районе.
Напомним, ОЭЗ «Ижевск» площадью 190 га создается в Завьяловском районе. Удмуртия направила заявку на присвоение площадке статуса ОЭЗ в Минэкономразвития РФ в марте 2026 года. Власти рассчитывали завершить ввод всех видов инфраструктуры в этом году; газ на площадку был подведен в октябре 2025 года.
По данным, приведенным ранее властями и участниками проектов, на площадке будущей ОЭЗ уже реализуются инвестиционные проекты с вложениями свыше 15 млрд руб. При этом отдельно финансируется создание инженерной инфраструктуры зоны за счет государственных средств.
В мае правительство Удмуртии сообщало, что общий объем капитальных вложений в строительство объектов ОЭЗ в 2024–2029 годах составит чуть более 5,1 млрд руб. На 2026 год «Промпарку» предусмотрена субсидия в размере 1,2 млрд руб. на капитальные вложения, в том числе на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, электросетевого хозяйства и автодорог.
По состоянию на сентябрь соглашения заключены с пятью резидентами будущей ОЭЗ. По оценке Минэкономики Удмуртии, реализация проектов должна принести в консолидированный бюджет региона 4,5 млрд руб. до 2035 года. Среди заявленных производств — комбинат по обработке рулонной стали, производство сырья для промышленных смесей и логистический центр со сборкой туристических автобусов.