Почти 1 млрд рублей направят на межплощадочную дорогу в ОЭЗ «Ижевск»

Управляющая компания «Промпарк» объявила конкурс на строительство межплощадочной автомобильной дороги будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск». Начальная цена контракта составляет 996,3 млн руб. Заявки принимаются до 16 октября. Определять исполнителя будут 21 октября, следует из данных портала госзакупок.

Из проекта сметы контракта следует, что на строительство самой автомобильной дороги направят 569,5 млн руб. На обустройство наружных инженерных сетей газоснабжения и электроснабжения — 242,1 млн руб. Остальное пойдет на подготовительные и пусконаладочные работы, налоги.

Напомним, это не единственная закупка «Промпарка» по инфраструктуре будущей ОЭЗ. В сентябре компания объявила конкурс на строительство сетей водоснабжения и водоотведения за 118,9 млн руб. Еще 1,5 млн руб. направлено на строительство электросетей с установкой комплектной трансформаторной подстанции. Кроме того, была объявлена закупка на строительство сетей электроснабжения за 102,9 млн руб. Также компания открывала тендер на строительство инженерно-инфраструктурного центра за 126,6 млн руб.

ОЭЗ «Ижевск» площадью 190 га создается в Завьяловском районе. Удмуртия направила заявку на присвоение площадке статуса ОЭЗ в Минэкономразвития РФ в марте 2026 года. Власти рассчитывают завершить ввод всех видов инфраструктуры в этом году; газ на площадку был подведен в октябре 2025 года. По данным, приведенным ранее властями и участниками проектов, на площадке будущей ОЭЗ уже реализуются инвестиционные проекты с вложениями свыше 15 млрд руб. При этом отдельно финансируется создание инженерной инфраструктуры зоны за счет государственных средств.

В мае правительство Удмуртии сообщало, что общий объем капитальных вложений в строительство объектов ОЭЗ в 2024–2029 годах составит чуть более 5,1 млрд руб. На 2026 год «Промпарку» предусмотрена субсидия в размере 1,2 млрд руб. на капитальные вложения, в том числе на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, электросетевого хозяйства и автодорог.

По состоянию на сентябрь соглашения заключены с пятью резидентами будущей ОЭЗ. По оценке Минэкономики Удмуртии, реализация проектов должна принести в консолидированный бюджет региона 4,5 млрд руб. до 2035 года. Среди заявленных производств — комбинат по обработке рулонной стали, производство сырья для промышленных смесей и логистический центр со сборкой туристических автобусов.