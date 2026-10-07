288 исков россиян с редкими заболеваниями было рассмотрено в 2025 году

Пациенты с орфанными заболеваниями стали чаще судиться за доступ к лечению, указано в ежегодном экспертном отчете, подготовленном для комитета Госдумы по охране здоровья. За 2025 год суды рассмотрели 288 исков от таких пациентов, добивающихся льготного лечения. В 2024 году было рассмотрено 127 исков, то есть, рост составил 126%. Такие данные привела “Ъ” юрист, член экспертного совета по орфанным заболеваниям при комитете Госдумы по охране здоровья Наталья Смирнова.

За первые пять месяцев 2026 года суды рассмотрели пока 61 дело, но госпожа Смирнова поясняет, что обычно их количество резко возрастает во втором полугодии. В среднем в 2024 году рассматривалось 10,5 дела в месяц, в 2025 году — 24 дела, а в январе-мае 2026 года — 12,2. Ответчиками чаще всего выступают региональные органы здравоохранения. В большинстве случаев суды встают на сторону пациентов: в 2025 году 86% исков удовлетворены полностью или частично. При этом доля отказных решений увеличивается: с 6% в 2024 году до 12% в 2025-м.

По словам Натальи Смирновой, большинство судебных разбирательств касаются взрослых пациентов: 89% в 2024 году, 75% в 2025 году и пока 64% за пять месяцев 2026 года. Но количество дел о лекарственном обеспечении детей выросло с 14 в 2024 году до 24 в 2025 году, а за пять месяцев 2026 года рассмотрено уже 36. Это связано с индивидуальными вопросами оказания медпомощи за пределами полномочий фонда «Круг добра», которые приходится решать на региональном уровне, говорит госпожа Смирнова. При этом не все требования представителей несовершеннолетних были признаны судами правомерными, отметила она. Также в 2025 году были рассмотрены 35 исков бывших выпускников фонда «Круг добра», которые потеряли право на льготную терапию в 19 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «С иском для жизни».