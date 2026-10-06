В Минпромторге пожаловались на консерватизм врачей
Российские оригинальные лекарства сталкиваются с неготовностью медицинского сообщества переходить на новые схемы лечения. Консерватизм врачей остается одним из ключевых пострегистрационных барьеров на пути инновационных отечественных препаратов к пациенту, заявила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на сессии “Ъ” в рамках форума «Биопром», проходящего в Геленджике.
По ее словам, даже после успешного прохождения клинических исследований, регистрации и включения в клинические рекомендации препараты медленно внедряются в реальную практику. «Приверженность врачебного сообщества, некая консервативность к тем препаратам, которые уже проверены и эффективность которых подтверждена многолетней практикой, замедляют процессы. Доверие к инновационным отечественным разработкам нужно формировать как у врачебного, так и у пациентского сообщества»,— подчеркнула госпожа Приезжева.
По словам замминистра, власти стремятся поддерживать инновации и на этапе их разработки: например, прорабатываются механизмы компенсаций фармпроизводителям за клинические исследования оригинальных препаратов, в том числе на ранних фазах. Как отмечал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов, запустить такой механизм до конца 2026 года планируется совместно с «Иннопрактикой».
Однако проблема часто не только в недоверии врачей к новым лекарствам, но и в жесткой регуляторике. Фармпроизводители указывают, что даже выведенные на рынок инновационные препараты очень долго доходят до пациентов — этот срок может достигать и четырех лет.
Регистрация препарата не означает его немедленного назначения и закупки: между регистрацией и включением, например, в соответствующую клинико-статистическую группу может проходить три-четыре года. Для доступа пациентов важны также включение в ограничительные перечни, клинические рекомендации и систему возмещения — именно на этих этапах возникает значительная часть пострегистрационной задержки.
Компенсация исследований нацелена на снижение затрат разработчика до и во время получения регистрационного результата. Для первой и второй фаз обсуждаются льготные займы при наличии банковской гарантии и с возможным софинансированием Фонда развития промышленности в размере 50% инвестиций. Для третьей фазы прорабатывается механизм «кешбэк за успех» после регистрации: до 2,5 млрд руб. для препаратов «первых в классе» и до 1 млрд руб. для «лучших в классе». Поэтому этот механизм может облегчить разработку и финальную проверку препарата, но сам по себе не сокращает последующие процедуры включения в перечни, рекомендации и систему возмещения.