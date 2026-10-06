Зарубежные СМИ: Кто контролирует пролив Баб-эль-Мандеб?

Официальные власти Йемена снова взяли под контроль пролив Баб-эль-Мандеб. По крайней мере, об этом заявили сами правительственные силы. Операция против хуситов началась накануне при поддержке Саудовской Аравии. Тем временем боевики «Ансар Аллах» вновь ударили по Эр-Рияду. Пострадали нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco и два аэропорта. На этом фоне Турция и Пакистан заявили, что предоставят Саудовской Аравии свои военные силы. В августе три страны заключили «Мекканское соглашение» о совместной обороне. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah / Reuters Фото: Khaled Abdullah / Reuters

В сентябре хуситы захватили обширные участки побережья Красного моря, включая пролив Баб-эль-Мандеб, ключевой мировой логистический маршрут. Попытки международно признанного правительства вернуть эти территории привели к самым кровопролитным боям в Йемене за последние годы, отмечает Agence France-Presse.

Силы официальных властей довольно многочисленны, но растянуты по разным фронтам, пишет «Аль-Джазира». Источники издания сообщили, что основные удары пришлись по позициям хуситов у горы Хелан и складам с оружием к северо-западу от Мариба.

Накануне вечером йеменские силы при поддержке массированных авиаударов Саудовской Аравии вышли на окраины портового города Мокки, сообщают источники Reuters. Хуситы были вынуждены отступить в высокогорные районы. По словам представителей вооруженных сил Йемена, в операции участвовали боевые самолеты, беспилотники, артиллерия, ракеты и снайперы. Уничтожено более 360 единиц военной техники хуситов.

Успех на побережье критически важен для Эр-Рияда, отмечают источники Agence France-Presse. Теперь Саудовская Аравия может вновь безопасно прокачивать нефть по трубопроводу «Восток—Запад» в Красное море и экспортировать сырье через Баб-эль-Мандеб. Этот маршрут стал для королевства ключевым после блокировки Ормуза, напоминает агентство.

Однако на других направлениях хуситы перешли в контрнаступление. Вблизи Таиза, третьего по величине города страны, боевики перерезали ключевую трассу и взяли правительственные войска в кольцо, пишет Reuters. По данным ООН, на фоне резкой эскалации конфликта более 184 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.