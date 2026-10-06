Затянувшийся ремонт на Шершневском кольце в Челябинске должны закончить к ноябрю

Администрация Челябинска заявила, что ремонт на Шершневском кольце, который должен был закончиться в середине сентября, завершат, скорее всего, к 1 ноября. Об этом мэрия написала в ответе на запрос „Ъ-Южный Урал“.

«Отставание от графика и перенос сроков сдачи объекта связан со сложной схемой организации движения и интенсивным трафиком на этом транспортном узле. Все строительно-монтажные работы выполняются подрядчиком без перекрытия движения. Ориентировочный срок завершения работ — до 1 ноября текущего года»,— подчеркнули в администрации города.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в Челябинске с 18 июля начали реконструкцию Шершневского кольца. На первом этапе исполнителю предстоит обустроить проезд, соединяющий улицы Прибрежная и Лыжных Батальонов. Последующие этапы реконструкции предполагают строительство разворотного кольца на улице Прибрежной и расширение проезжей части по улице Лыжных Батальонов.

Виталина Ярховска