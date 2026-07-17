На Шершневском кольце в Челябинске начинается дорожный ремонт

В Челябинске с 18 июля приступают к реконструкции Шершневского кольца. Контракт с подрядчиком уже подписан, работы планируется завершить к середине сентября текущего года, сообщает городская администрация.

На первом этапе исполнителю предстоит обустроить проезд, соединяющий улицы Прибрежная и Лыжных Батальонов. В мэрии уточнили, что на данной стадии ограничения движения для автомобилистов вводиться не будут, так как работы пройдут за пределами существующей дороги.

Последующие этапы реконструкции предполагают строительство разворотного кольца на улице Прибрежной и расширение проезжей части по улице Лыжных Батальонов.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, за выполнение работ мэрия оплатит подрядчику 81 млн рублей. Работы, влияющие на движение, по поручению мэра, будут вести по ночам, чтобы не мешать проезду.

Евгений Рыженьков