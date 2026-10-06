Более 70 человек требуют компенсации из-за концерта Славы в Пензе

Суд в Пензе начал рассматривать коллективный иск регионального Роспотребнадзора к организатору концерта певицы Славы. Поводом стали жалобы зрителей на некачественное исполнение песен на юбилейном концерте, прошедшем 1 марта в ККЗ «Пенза», сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор подал коллективный иск из-за юбилейного концерта Славы в Пензе

Фото: Социальные сети @nastya_slava Роспотребнадзор подал коллективный иск из-за юбилейного концерта Славы в Пензе

Фото: Социальные сети @nastya_slava

К иску против организатора юбилейного тура Славы — ООО «Артвэй» — в порядке ст. 46 ГПК РФ присоединилось более 70 граждан. Ранее сообщалось, что присоединиться к иску можно было до 30 апреля этого года в случае отказа в возврате денег за билет.

По данным ряда СМИ, во время концерта певица сослалась на плохое самочувствие и заявила, что это ее заключительное выступление в туре «Слава. Юбилейный тур: 25 лет на сцене». В феврале в Telegram-канале артистки были опубликованы афиши о грядущих концертах в Казани, Екатеринбурге, Орле, Воронеже, Москве и других городах. Они планировались на апрель-июнь 2026 года.

Марина Окорокова