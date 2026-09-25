Магнитогорский «Металлург» наказал главного тренера Андрея Разина за мат

Хоккейный клуб «Металлург» наложил взыскание на своего главного тренера Андрея Разина. Причиной стала нецензурная лексика, употребленная тренером дважды во время общения со средствами массовой информации, сообщается в социальных сетях клуба.

«Для ХК «Металлург» приоритетом всегда являются наши общие цели и ценности, продвижение хоккея как семейного вида спорта, пропагандирующего уважительное отношение друг к другу не только на льду, но и в любой другой ситуации. Поэтому были вынуждены наложить дисциплинарное взыскание на главного тренера команды Андрея Владимировича Разина. Мы работаем в первую очередь для болельщиков и считаем непозволительным для любого представителя нашей системы допускать резкие высказывания, нарушающие корпоративную этику»,— заявил директор ХК «Металлург» Алексей Жлоба.

Дмитрий Моргулес