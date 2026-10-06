Экс-глава управления по вопросам миграции в Астраханской области получила условный срок

Бывшего начальника управления по вопросам миграции УМВД по Астраханской области Валентину Калугину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Правоохранителя признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая глава УВМ в Астраханской области получила условный срок

Фото: УМВД РФ по Астраханской области Бывшая глава УВМ в Астраханской области получила условный срок

Фото: УМВД РФ по Астраханской области

По данным суда, госпожа Калугина закрывала глаза на то, что на ее сожителя работает иностранный гражданин, нарушающий миграционное законодательство. Осужденная не принимала никаких мер по аннулированию его патента в целях сохранения его трудовой деятельности. Когда сожитель и его работодатель вступили в конфликт, экс-начальница УВМ инициировала мероприятия по привлечению иностранца к ответственности за нарушение закона о миграции. В результате его поместили в спецучреждение и позже депортировали.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК, УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по региону. Суд также запретил Валентине Калугиной занимать определенные должности сроком на два года.

Марина Окорокова