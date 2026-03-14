В Астрахани завели дело на экс-главу управления по вопросам миграции УМВД

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальницы управления по вопросам миграции регионального УМВД и ее сожителю. Им инкриминируются злоупотребление полномочиями и мошенничество, сопряженное с невыплатой средств иностранному рабочему (ч. 1 ст. 285 ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону. В ведомстве подтвердили «Ъ-Средняя Волга», что речь идет о Валентине Калугиной, которая руководила УВМ с конца августа 2024 года.

По версии следствия, подозреваемая, занимая руководящий пост в полиции, знала о том, что иностранец занимался строительными работами в компании ее сожителя с нарушениями миграционного законодательства. При этом меры по аннулированию его патента, как считает следствие, не принимались.

После прекращения трудовых отношений фирма не выплатила иностранному сотруднику деньги за выполненную работу. Затем по указанию начальницы УВМ в отношении иностранца начались проверки. Они завершились привлечением его к административной ответственности и помещением в центр временного содержания.

Уголовное дело было возбудили по материалам УФСБ и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД. Расследование продолжается.

Нина Шевченко