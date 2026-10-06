Коммунист Олег Кирица возглавил комитет нижегородского парламента по транспорту

Депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва на второй части первого заседания 6 октября избрали председателей комитетов. По сравнению с предыдущим созывом их число сократилось с девяти до восьми: упразднен комитет по экологии, его вопросы переданы в ведение комитета по АПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета заксобрания Нижегородской области по транспорту Олег Кирица

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Председатель комитета заксобрания Нижегородской области по транспорту Олег Кирица

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Новым руководителем стал только Олег Кирица, возглавивший комитет по транспорту – вместо единоросса Владимира Солдатенкова, который в текущий созыв избираться не стал. Член КПРФ Олег Кирица – единственный представитель не «Единой России» в руководящем составе парламента.

Должность председателя комитета по бюджету сохранил Александр Шаронов, комитета по экономике – Игорь Норенков, по ЖКХ – Владимир Беспалов, по градостроительному развитию – Василий Суханов, по соцвопросам – Наталья Смотракова, по АПК – Игорь Тюрин, по госвласти – Владимир Паков.

Упраздненный сейчас комитет по экологии в прошлом созыве возглавлял член ЛДПР Владислав Атмахов, который стал депутатом Госдумы.

Ирина Швецова