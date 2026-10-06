В отношении скандальной челябинской УК ввели конкурсное производство

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ввел в отношении ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» конкурсное производство. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Временным управляющим организации, как и во время процедуры наблюдения, утверждена член саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих „Паритет“» Оксана Амарова. Конкурсное производство будет длиться до 5 апреля 2027 года. Заседание по его результатам назначено на 1 апреля. На данный момент в реестр требований кредиторов включено 40,4 млн руб. долга УК.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2026 года государственная жилищная инспекция Челябинской области лишила возможности обслуживать 174 многоквартирных дома ООО «Мой дом Урал» и ООО «ДЕЗ Калининского района». Ранее из-за несвоевременного подключения к теплу 27 домов, обслуживаемых этими организациями, были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).

Виталина Ярховска