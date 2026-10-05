Нижегородский министр покинул пост после попавшей в соцсети ссоры с футболистами

Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул пост после ролика, разошедшегося по соцсетям и СМИ, в котором нецензурно высказался в адрес футболистов ФК «Нижний Новгород». Об отставке министра сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Поведение чиновника, тем более министра, в подобной ситуации не может быть оправдано ничем. Употребление алкоголя в нерабочее время само по себе, разумеется, не запрещено. Но его последствия в виде публичного конфликта, нецензурной лексики, апелляции к своей должности и статусу абсолютно недопустимы», — написал глава области в своих соцсетях, добавив, что «министр не перестает быть министром после окончания рабочего дня».

По словам Глеба Никитина, Сергей Яковлев получил от него «все необходимые оценки в самой жесткой форме», после чего сам подал прошение об отставке, которое было удовлетворено.

О кандидатуре нового главы ведомства губернатор пообещал сообщить дополнительно. «Сама эта история, надеюсь, послужит уроком для всех госслужащих региона, к поведению которых будут предъявляться самые строгие требования — как при исполнении обязанностей, так и в жизни в целом», — заключил Глеб Никитин.

Ролик с участием Сергея Яковлева появился в соцсетях в пятницу вечером. В нем он требует от сотрудников полиции задержать футболистов ФК «Нижний Новгород», которые якобы недостойно представляют регион. На следующий день министр записал обращение с извинениями.

Людмила Аристова