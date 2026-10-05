Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Йемен пошел на хуситов

Какие перспективы у военной операции

Власти Йемена объявили о военной операции против хуситов. Президент республики Рашад Мухаммед аль-Алими заявил, что цель отбить все территории, которые занимает движение «Ансар Аллах».

Фото: Abdulnasser Alseddik / AP

Фото: Abdulnasser Alseddik / AP

Группировка с 2014 года удерживает столицу страны Сану, а в минувшем сентябре заняла побережье Красного моря. Тем самым хуситы фактически получили контроль за судоходством в Баб-эль-Мандебском проливе, ключевой альтернативе Ормузу. Почему операция началась именно сейчас, рассказал “Ъ FM” политолог-востоковед Владимир Сотников:

«Во-первых, хуситы в июле объявили о блокаде Красного моря. Потом они захватили стратегический пункт Баб-эль-Мандеб и, соответственно, заблокировали Баб-эль-Мандебский пролив. Кроме того, поддерживаемые Ираном, они развернули широкомасштабные операции в тех районах, которые не контролируют, включая Сану. Конечно же, хуситы — это союзники Ирана. Да, они сейчас действовали в ходе этой военной операции США и Израиля на стороне Ирана и тоже подтягивали силы арабских монархий на себя.

Мне кажется, что иранцы в эту операцию вмешиваться не будут. У них сейчас задача стоит договориться с американцами и избежать новых военных ударов по территории Ирана.

Власти Йемена призвали жителей страны в армию, чтобы дать отпор хуситам

Операция давно готовилась международно признанным йеменским руководством. Очень большую роль играет позиция Саудовской Аравии. Она полностью поддерживает законно признанное правительство Йемена, оказывая логистическую поддержку и ведя воздушную разведку. Кроме того, операцию правительственных войск поддерживают США, которые оказывают Саудовской Аравии военную помощь, и некоторые европейские страны. Поступили сообщения о том, что хуситы привели в боевую готовность баллистические ракеты и дроны и атакуют позиции правительственных войск. Задача для правительственных войск — ликвидировать эти угрозы. Наверное, тогда правительственные войска смогут достаточно быстро одержать победу над хуситами».

При этом, как пишет Axios, США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов. Белый дом уже дважды отклонил просьбу королевства нанести авиаудары по позициям группировки. Если поддержка и будет, то ограниченной, полагает директор Центра изучения стабильности и рисков Высшей школы экономики Андрей Коротаев:

«Как мера отчаяния выглядит. Хуситы выдерживали и несравненно более серьезные натиски, вот даже атаку на Ходейду в свое время отбили. Сложно себе представить, что сейчас это контрнаступление может оказаться успешным. Правительство не имеет поддержки в очень многих, особенно густонаселенных, районах юга. Здесь мина замедленного действия в виде Южного переходного совета, который скрыто или открыто поддерживается ОАЭ. Сейчас он потерпел поражение, но его популярность не исчезла, в особенности в Адене, Абьяне и так далее. Поэтому удар в спину тоже вполне реален.

Как мера давления со стороны хуситов возможно перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива на какой-то срок.


Это по той схеме, которую хуситы пытались применять: большую часть судов пропускать, а саудовские суда или суда, связанные с саудовцами, не пропускать. Ну, это уже сама по себе мера довольно мощная, может очень здорово повлиять на мировые цены на энергоносители. Но, скорее всего, это все-таки будет что-то временное, то есть обе стороны обречены на перемирие. И скорее здесь идет борьба за то, чтобы выторговать у хуситов какие-то уступки, просто как-то совсем не потерять лицо. Вряд ли кто-то в Адене или в Эр-Рияде всерьез рассчитывает дойти до Саны и захватить её. И там должны понимать: задача дойти до Хадрамаута тоже практически нереальная.

Официальные власти Йемена рассчитывают на военную помощь США

Йемен все-таки во многих отношениях очень похож на Афганистан. Победить горных йеменцев все равно что победить горных афганцев, ну, это черная дыра. Вмешательство может и быть, но очень ограниченное, с явной целью не втянуться в этот конфликт в полном объеме и без особого афиширования».

Признанные на международном уровне власти Йемена на днях объявили о всеобщей мобилизации. Стороны уже обменялись ударами: правительственные силы ударили по объектам в Сане. Саудовская Аравия оказывает им поддержку с воздуха. Хуситы в ответ заявили, что поразили структуры национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Анжела Гаплевская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд