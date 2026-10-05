Йемен пошел на хуситов

Власти Йемена объявили о военной операции против хуситов. Президент республики Рашад Мухаммед аль-Алими заявил, что цель отбить все территории, которые занимает движение «Ансар Аллах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdulnasser Alseddik / AP Фото: Abdulnasser Alseddik / AP

Группировка с 2014 года удерживает столицу страны Сану, а в минувшем сентябре заняла побережье Красного моря. Тем самым хуситы фактически получили контроль за судоходством в Баб-эль-Мандебском проливе, ключевой альтернативе Ормузу. Почему операция началась именно сейчас, рассказал “Ъ FM” политолог-востоковед Владимир Сотников:

«Во-первых, хуситы в июле объявили о блокаде Красного моря. Потом они захватили стратегический пункт Баб-эль-Мандеб и, соответственно, заблокировали Баб-эль-Мандебский пролив. Кроме того, поддерживаемые Ираном, они развернули широкомасштабные операции в тех районах, которые не контролируют, включая Сану. Конечно же, хуситы — это союзники Ирана. Да, они сейчас действовали в ходе этой военной операции США и Израиля на стороне Ирана и тоже подтягивали силы арабских монархий на себя.

Мне кажется, что иранцы в эту операцию вмешиваться не будут. У них сейчас задача стоит договориться с американцами и избежать новых военных ударов по территории Ирана.

Операция давно готовилась международно признанным йеменским руководством. Очень большую роль играет позиция Саудовской Аравии. Она полностью поддерживает законно признанное правительство Йемена, оказывая логистическую поддержку и ведя воздушную разведку. Кроме того, операцию правительственных войск поддерживают США, которые оказывают Саудовской Аравии военную помощь, и некоторые европейские страны. Поступили сообщения о том, что хуситы привели в боевую готовность баллистические ракеты и дроны и атакуют позиции правительственных войск. Задача для правительственных войск — ликвидировать эти угрозы. Наверное, тогда правительственные войска смогут достаточно быстро одержать победу над хуситами».

При этом, как пишет Axios, США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов. Белый дом уже дважды отклонил просьбу королевства нанести авиаудары по позициям группировки. Если поддержка и будет, то ограниченной, полагает директор Центра изучения стабильности и рисков Высшей школы экономики Андрей Коротаев:

«Как мера отчаяния выглядит. Хуситы выдерживали и несравненно более серьезные натиски, вот даже атаку на Ходейду в свое время отбили. Сложно себе представить, что сейчас это контрнаступление может оказаться успешным. Правительство не имеет поддержки в очень многих, особенно густонаселенных, районах юга. Здесь мина замедленного действия в виде Южного переходного совета, который скрыто или открыто поддерживается ОАЭ. Сейчас он потерпел поражение, но его популярность не исчезла, в особенности в Адене, Абьяне и так далее. Поэтому удар в спину тоже вполне реален.

Как мера давления со стороны хуситов возможно перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива на какой-то срок.



Это по той схеме, которую хуситы пытались применять: большую часть судов пропускать, а саудовские суда или суда, связанные с саудовцами, не пропускать. Ну, это уже сама по себе мера довольно мощная, может очень здорово повлиять на мировые цены на энергоносители. Но, скорее всего, это все-таки будет что-то временное, то есть обе стороны обречены на перемирие. И скорее здесь идет борьба за то, чтобы выторговать у хуситов какие-то уступки, просто как-то совсем не потерять лицо. Вряд ли кто-то в Адене или в Эр-Рияде всерьез рассчитывает дойти до Саны и захватить её. И там должны понимать: задача дойти до Хадрамаута тоже практически нереальная.

Йемен все-таки во многих отношениях очень похож на Афганистан. Победить горных йеменцев все равно что победить горных афганцев, ну, это черная дыра. Вмешательство может и быть, но очень ограниченное, с явной целью не втянуться в этот конфликт в полном объеме и без особого афиширования».

Признанные на международном уровне власти Йемена на днях объявили о всеобщей мобилизации. Стороны уже обменялись ударами: правительственные силы ударили по объектам в Сане. Саудовская Аравия оказывает им поддержку с воздуха. Хуситы в ответ заявили, что поразили структуры национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Анжела Гаплевская