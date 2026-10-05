Белгородские власти требуют со столичного застройщика 117 млн рублей

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск управления капитального строительства (УКС) Белгородской области к московскому ООО «Стройград». Сумма требований составляет 117,1 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть возникших претензий не раскрывается. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Иск пока не принят к производству.

С 2023 года стороны встречались в суде трижды, включая последний раз. В октябре 2023-го «Стройград» подал к белгородскому управлению капстроительства два иска на общую сумму 142,3 млн руб. Суть требований не раскрывалась, так как заседания проходили в закрытом режиме.

В декабре 2025-го белгородский арбитраж отказал столичной компании в удовлетворении обоих заявлений. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд также не поддержал жалобы «Стройграда».

ООО «Стройград» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Евгений Медведев. Выручка общества в 2025 году составила 143 млн руб., уменьшившись на 12% год к году. Чистая прибыль компании, напротив, выросла на 13% — до 6,9 млн руб. Публичные сведения об участии компании в госзакупках отсутствуют.

В июне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что белгородский арбитраж отказал УКС Белгородской области в удовлетворении иска о признании недействительным решения регионального управления ФАС. Ранее антимонопольный орган выявил наличие антиконкурентного соглашения между УКС и местным ООО «Еврострой» при реконструкции Прохоровской ЦРБ.

Егор Якимов