Белгородской области спишут почти 3 млрд рублей бюджетной задолженности

Белгородской области спишут почти 3 млрд руб. бюджетной задолженности в рамках программы поддержки регионов. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, высвободившиеся средства будут направлены в том числе на помощь участникам спецоперации и их близким.

Господин Мишустин напомнил, что в рамках программы регионы могут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Высвобожденные средства разрешено направлять «на укрепление потенциала своего региона» — в частности, на обновление дорог, общественного транспорта, ремонт многоквартирных домов и коммунальных сетей.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», по состоянию на 1 октября 2026 года объем госдолга Белгородской области составил 43,3 млрд руб. В этом году самый высокий показатель региона фиксировался 1 июля — 50,7 млрд руб.

Алина Морозова