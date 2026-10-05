Пять жителей Кузбасса осудят за отмывание почти 1 млрд рублей

Центральный райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело об отмывании более 900 млн руб. в отношении пяти местных жителей. Им инкриминируют ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), а также ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, преступная группа действовала в 2016—2023 годах. Фигуранты дела регистрировали местных жителей в качестве индивидуальных предпринимателей или руководителей юридических лиц. После этого вместе с ними шли в банки, где помогали открывать расчетные счета, к которым впоследствии за вознаграждение получали доступ, установили правоохранители.

На эти счета, по материалам дела, поступали деньги третьих лиц якобы в качестве оплаты товаров, работ и услуг, которые фактически не проводились. За семь лет таким образом соучастники обналичили свыше 990 млн руб.

Кроме того, один из обвиняемых привлек своего сына для поиска претендентов на регистрацию в качестве предпринимателей. Несовершеннолетний по указанию отца действовал в своей школе в городе Березовский, говорится в сообщении облпрокуратуры.

Александра Стрелкова