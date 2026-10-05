Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys Фото: Sothebys

В сентябре на аукционе Sotheby’s Important Watches в Гонконге уникальные Cartier Cheich из белого золота продали за 26,52 млн гонконгских долларов, это около $3,4 млн. Торги за часы продолжались аж 16 минут.

Сама история уникальной модели началась в 1983 году. Тогдашний глава Cartier Ален-Доминик Перрен вместе с основателем ралли «Париж—Дакар» Тьерри Сабином придумал Cartier Challenge. Гонщик, два года подряд выигравший ралли в своей категории, получал в награду специально созданные часы вместо кубка. Корпус повторял форму cheich — традиционного головного платка туарегов и одновременно одного из символов пустыни. Получились часы в форме платка туарегов.

Такой трофей действительно вручили только одному человеку — бельгийскому мотогонщику Гастону Рахье, после его побед в «Париж—Дакаре» в 1984 и 1985 годах. После гибели Сабина в авиакатастрофе в 1986-м Challenge прекратил существование. Всего в 1980-х Cartier изготовил четыре Cheich, а спустя четверть века появилась пятая. В 2010 году компания сделала единственный экземпляр из белого золота по заказу коллекционера Джорджо Сераньоли, соавтора книги «Cartier Bianco» и известного собирателя Cartier из белых металлов. Именно эти часы и оказались сейчас на Sotheby’s.

До них рекорд самой дорогой наручной модели Cartier принадлежал золотым Cartier London Crash 1990 года. 11 мая на Christie’s в Женеве они ушли за 1,585 млн швейцарских франков, примерно $2,03 млн. Новый Cheich поднял аукционный рекорд бренда очень значительно, где-то на две трети.

Анна Минакова