Росморречфлот предложил новые подходы к грузоперевозкам через Астрахань и Каспий

Стратегию по увеличению грузопотока через водные пути Астраханской области и Каспий обсудили на I Международном форуме портовых городов «Порты будущего: интеграция, устойчивость, рост», прошедшем в Калининградской области. Глава Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко рассказал о новых подходах к грузоперевозкам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росморречфлот предложил баржи и железобетонные платформы для мелководья Каспия

Фото: Марина Окорокова Росморречфлот предложил баржи и железобетонные платформы для мелководья Каспия

Фото: Марина Окорокова

Основной проблемой остается мелководье в акватории Северного Каспия и Волго-Каспийского канала (ВКМСК). Поддержание необходимых параметров для прохода крупнотоннажных судов требует значительных ресурсов, что делает использование стандартного флота экономически нецелесообразным.

В качестве альтернативы господин Тарасенко предложил внедрить барже-буксирные составы и железобетонные грузовые платформы. Эти решения позволяют эффективно работать в условиях мелководья, где обычные суда испытывают трудности с маневрированием и осадкой. Также руководитель агентства рассказал о специализированных судах для перевозки контейнерных, наливных и сухих грузов. Такой подход позволит повысить пропускную способность местных портов и сделать морские перевозки более эффективными.

В конце июня на участке ВКМСК под Астраханью образовалась пробка из судов, ожидающих выход в Каспий. Губернатор региона Игорь Бабушкин назвал причиной заиливание русла после сильнейшего за последние 20 лет паводка. С 19 по 22 июня участок канала со 151-го по 155-й км был закрыт для прохода судов. Для проведения ремонтного дноуглубления на канале было задействовано несколько земснарядов.

Марина Окорокова