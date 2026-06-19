Под Астраханью 75 судов встали в пробку из-за обмеления Волго-Каспийского канала

В Астраханской области временно приостановили движение судов на участке между 151-м и 155-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Причиной стали негативные последствия весеннего паводка, сообщили в Росморречфлоте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Движение судов на ВКМСК приостановили до 22 июня

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Движение судов на ВКМСК приостановили до 22 июня

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Ограничения на прохождение судов введены с 00:00 19 июня по 00:00 22 июня. В данный момент на участке ведут интенсивные дноуглубительные работы. Привлечено четыре высокопроизводительных земснаряда. В Росморречфлоте заверили, что движение восстановят до 22 июня, и просят судовладельцев корректировать маршруты с учетом ограничений.

В данный момент 75 судов стоят в пробке на ВКМСК в Астраханской области — 40 на заход с Каспия, 35 на выход — сообщает «Ъ». По некоторым данным, затор составляет 15 км, он расположился между 155-м и 170-м км канала. Предположительно, пробка возникла после падения проходной осадки на некоторых участках с проектных 4,5 м до 3,2–3,7 м.

Марина Окорокова