Рубль проявил себя в цифре

За первые несколько недель к цифровому рублю подключились сотни тысяч граждан и тысячи представителей бизнеса, а число работающих с системой банков составило почти 40. Вместе с тем для кредитных организаций внедрение и запуск еще одного способа проведения платежей повлекли серьезные затраты и трудности. После официального старта банкам придется приложить усилия для развития цифрового рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Старт, которого ждали

1 сентября этого года вступили в силу законодательные нормы, согласно которым крупнейшие кредитные организации и торговые точки с годовой выручкой более 120 млн руб. должны обеспечить клиентам возможность оплаты цифровым рублем.

За три недели после массового запуска к платформе подключились 36 банков — 21 по закону и 15 добровольно, а граждане открыли почти 200 тыс. счетов, компании и индивидуальные предприниматели — 8 тыс., рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. По ее словам, количество новых счетов растет ежедневно, а массовых жалоб на работу новой платежной инфраструктуры в ЦБ пока не зафиксировали.

Цифровой рубль — это новая форма рубля, призванная дополнить текущую систему платежей (наличная и безналичная оплата). Цифровые рубли хранятся на специальных счетах граждан и организаций, которые открываются на платформе ЦБ. Операции с цифровыми рублями также проходят на этой платформе, при этом доступ к счетам предусмотрен через привычные дистанционные каналы — мобильные приложения банков и интернет-банки. Цифровой рубль не зависит от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Пилотный проект по запуску цифрового рубля стартовал три года назад.

Кроме того, как отметил министр финансов Антон Силуанов, ведомство подготовило законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе, и первые поступления уже есть. «В текущем году можно уже зачислять в бюджет цифровые рубли, и мы видим, что первые платежи в виде налогов, штрафов были осуществлены цифровыми рублями, зачислены в бюджет»,— рассказал глава Минфина.

Разделяй и инвестируй

По оценке Национального рейтингового агентства, стоимость внедрения и интеграции цифрового рубля в банковские системы в среднем составляет от 100 млн до 300 млн руб. на банк. «Стоимость проектов "под ключ" для крупных банков составляет порядка 200–300 млн руб. (большинство из них уже завершили подключение к платформе ЦБ), для средних — около 100–150 млн руб., а для небольших организаций с базовой лицензией — до 100 млн руб., при этом средний и малый сегменты сейчас реализовали свои проекты примерно на 20–40%»,— считает архитектор ИБ «Кросстеха» Егор Норкин. Ежегодные расходы на сопровождение могут достигать 40% от первоначальных инвестиций, но это аналитическая оценка, а не раскрытые банками фактические затраты, добавляет начальник отдела продвижения решений в государственном сегменте ГК Softline Алексей Щербаков.

Смета такого проекта обычно складывается из трех крупных блоков, говорят эксперты. Прежде всего речь об инфраструктуре — серверные мощности, системы хранения данных, сеть, средства криптографической защиты и резервирование. Масштаб затрат зависит от того, достаточно ли ресурсов действующей площадки или ее необходимо расширять, отмечает господин Щербаков. Программные доработки, по его словам, включают интеграцию с платформой ЦБ, изменения в банковских системах и мобильных приложениях, настройку учета и взаимодействия с системами торговых компаний.

Организация эксплуатации — это сверка операций, обработка возвратов и ошибок, информационная безопасность, поддержка клиентов и обеспечение доступности сервиса, и эти расходы менее заметны на этапе проектирования, однако без них полноценный запуск и дальнейшая работа сервиса невозможны, указывает господин Щербаков.

В целом проект по подключению к платформе цифрового рубля включает в себя комплекс этапов: аудит и проектирование архитектуры, создание или модернизацию вычислительной и инженерной ИТ-инфраструктуры, построение контура информационной безопасности (включая внедрение СКЗИ, TLS-шлюзов, NGFW и криптографических HSM-модулей), развертывание и аттестацию удостоверяющего центра, оценку влияния на криптографические модули в специальных лабораториях, а также финальную интеграцию решения с АБС и ДБО и прохождение тестов ЦБ, поясняет Егор Норкин.

У крупных банков выше техническая сложность проекта, поскольку у них больше систем, приложений, интеграций и корпоративных клиентов, а для небольших банков основная нагрузка связана с объемом обязательных работ относительно их ИТ-бюджета и численности команды, говорит господин Щербаков. Для небольших банков использование готовых компонентов или общей технологической инфраструктуры может снизить первоначальные вложения, при этом сохраняются расходы на подключение, сопровождение и эксплуатацию решения, указывают эксперты. Проще, как отмечает господин Щербаков, проходит внедрение у организаций с современной архитектурой, подготовленной инфраструктурой и собственной командой, способной провести проект от пилота до промышленной эксплуатации.

Трудности перевода

Поскольку цифровой рубль представляет собой новшество для финансового рынка, многие банки столкнулись со сложностями при реализации проектов. В первую очередь проявилась высокая неопределенность сроков внедрения — на старте практически невозможно точно оценить трудозатраты, так как реальные узкие места и технологические ограничения собственной инфраструктуры проявляются непосредственно в процессе реализации проекта, говорит господин Норкин. Поначалу массовый запуск цифрового рубля планировался с 1 июля 2025 года, но сроки сдвигали дважды. Дополнительным барьером, по словам экспертов, стала высокая длительность организационных процедур, прохождения аттестационных мероприятий и взаимодействия со смежными структурами.

Кроме того, как и в любом новом продукте, главным было обеспечить устойчивость работы системы — надежную связь банковских систем с платформой ЦБ, сделать понятный клиентский путь, защитить операции и встроить новый способ оплаты в действующую торговую инфраструктуру, отмечает главный аналитик AML/KYT оператора «Шард» Максим Боков.

Банки признают наличие трудностей и указывают на их преодоление. Основными вызовами, которые стояли перед ними при внедрении цифрового рубля, являлись обеспечение повышенных стандартов информационной безопасности, а также стабильности его работы даже при высоких нагрузках, говорит заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. По его словам, успешно справиться с техническими и интеграционными вызовами во многом удалось благодаря постоянной консультационной помощи со стороны регулятора, который сопровождал участников пилотирования на каждом шаге.

Вместе с тем цифровой рубль — это не только новая технологическая возможность. Для пользователей очень важны бесшовность интеграции нового инструмента в действующие процессы, удобство применения и преимущества, которые получает клиент, а для бизнеса недостаточно просто открыть доступ к новому виду расчетов: операции должны быть встроены в привычный контур управления ликвидностью, согласования платежей, бухгалтерского учета и работы с ERP-системами, поясняет исполнительный вице-президент—начальник Департамента цифровых корпоративных сервисов ГПБ Светлана Яковлева. Например, банк адаптировал выписки по счету цифрового рубля и уже предоставляет их для экспорта в трех форматах, через УПК банка клиент может получить индивидуальные реестры операций по цифровому рублю — в привычной для клиентов логике работы с реестрами по СБП.

Технология на вырост

На следующем этапе, с 1 сентября 2027 года, цифровой рубль станет обязательным для банков с универсальной лицензией, не относящихся к системно значимым кредитным организациям, и организаций с выручкой более 30 млн руб., для всех остальных компаний — с 1 сентября 2028 года.

По оценкам экспертов, дальнейшее развитие цифрового рубля будет происходить постепенно. Первыми массовыми сценариями вполне могут стать госсектор (соцвыплаты, зарплаты бюджетников) и сделки на смарт-контрактах, считает господин Норкин. Для населения инструмент станет привлекательным только при появлении явных преимуществ перед привычным безналом, например за счет снятия или существенного повышения текущего лимита на пополнение кошелька (300 тыс. руб. в месяц) и развития уникальных финансовых инструментов, продолжает он. Важными триггером популяризации цифрового рубля станет практика его использования при финансировании госпрограмм и госрасходов, добавляет управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Также стимулом для роста доли цифрового рубля в структуре денежной массы станет возможность его использования для трансграничных трансакций: экспортно-импортных, межгосударственных, финансово-инвестиционных и т. д., считает он.

Использование цифрового рубля, скорее всего, будет формироваться не за счет самого факта появления новой формы денег, а по мере того как у граждан и бизнеса будут возникать конкретные сценарии, в которых цифровой рубль дает заметные практические преимущества, полагает госпожа Яковлева. По мере развития направлений применения будет расширяться и сфера практического использования цифрового рубля, считает директор по развитию цифрового бизнеса ОТП-банка Иван Бахмат. Главный вызов сейчас лежит не в технической плоскости, а в области работы с аудиторией и формировании понятных пользовательских сценариев — банкам и ЦБ предстоит большая просветительская работа, чтобы граждане и бизнес в полной мере оценили преимущества новой формы национальной валюты, уверен Егор Норкин.

Ева Фролова