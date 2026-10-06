В начале сентября четыре крупнейших оператора связи официально запустили сеть 5G в 16 городах России. Регуляторы рынка до этого заявляли, что сеть пятого поколения необходимо разворачивать именно на отечественном телеком-оборудовании. О его возможностях, ожиданиях рынка и планах компании «Ъ-Технологиям» рассказал гендиректор российского производителя базовых станций «Иртея» Дмитрий Лаконцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор российского производителя базовых станций «Иртея» Дмитрий Лаконцев.

Фото: пресс-служба «Иртея» Гендиректор российского производителя базовых станций «Иртея» Дмитрий Лаконцев.

Фото: пресс-служба «Иртея»

— Как вендор телеком-оборудования, можете ли оценить готовность российского рынка к запуску технологии 5G?

— Если говорить об оборудовании, рынок готов. В LTE мы уже накопили опыт коммерческой эксплуатации. Но с высокоскоростным и высоконагруженным 5G мы переходим в другую лигу. Успех в одном стандарте не означает, что оператор сразу доверит нам масштабное развертывание следующего. Ему нужно увидеть работу станции в своей сети: как она держит нагрузку, насколько стабильна, как мы решаем возникающие задачи. Поэтому нам подходит постепенный старт. От первых включений будем переходить к десяткам и сотням станций.

— Регуляторы всегда настаивали на запуске 5G именно на российском телеком-оборудовании. Готовы ли базовые станции «Иртея» к работе? В каких диапазонах?

— Наши базовые станции поддерживают все российские диапазоны 5G. Они могут работать и на частотах LTE в рамках технологической нейтральности, и в новом диапазоне. В мае оборудование, включая конфигурации 5G, вошло в реестр российской продукции Минпромторга. В сентябре станция 5G заработала в коммерческой сети МТС в Екатеринбурге.

Поддержку пятого поколения мы закладывали с самого начала. Часть уже поставленных станций можно перевести в 5G обновлением ПО. А для работы в новом диапазоне нужны радиомодули и антенны под эти частоты.

— Если прежде телеком-рынок был скептичен в отношении российского «железа», то сейчас ситуация заметно меняется. Ощущаете ли вы рост доверия операторов к отечественным решениям?

— В сетях федеральных операторов уже работает более 1,5 тыс. наших базовых станций. В этом году планируем отгрузить около 3 тыс. По форвардному контракту с МТС до 2030 года предусмотрена поставка 20 тыс. станций.

Оператор постепенно ставит наше оборудование во все более нагруженных районах и на ответственных площадках, где выше требования к емкости и надежности. Для меня это и есть доверие.

— Почему при запуске такое внимание отводится промышленным телеком-решениям?

— Потому что у крупных компаний есть конкретная потребность: покрыть высокоскоростной связью огромные производственные площадки и протяженные инфраструктурные объекты. В добывающей промышленности, энергетике, металлургии, на транспорте нужно собирать данные с множества камер и датчиков, обеспечивать связь для автономных систем. Масштаб задач разный, поэтому спрос составляет от единиц до сотен базовых станций.

Главная выгода для нас в том, что такие внедрения помогут продавать оборудование за рубежом. Иностранный заказчик сможет увидеть его в работе на объекте, сопоставимом со своим предприятием, и оценить результат. Сейчас занимаемся такими проектами.

— С точки зрения производства телеком-оборудования какие задачи сейчас стоят перед вами на этот и следующий год?

— Прежде всего нам нужно дать операторам лучшее оборудование. В этом году обновили цифровой модуль, переведя его на более современную вычислительную платформу. Это увеличивает вычислительный ресурс станции и позволяет работать на более нагруженных участках сети.

До конца года планируем подать документы на включение трех двухдиапазонных радиомодулей LTE в реестр Минпромторга. Опытные образцы уже изготовлены, среди них варианты для частот 1800/2100 и 2100/2600 МГц. Каждый такой модуль работает сразу в двух диапазонах, поэтому оператору потребуется один блок вместо двух. Это снижает весовую и ветровую нагрузку на мачту, сокращает число кабельных соединений и точек подвеса.

В радиомодулях развиваем поддержку MIMO (технология передачи и приема данных с помощью нескольких антенн, позволяющая повысить скорость и надежность связи.— “Ъ”). Конфигурация 4T4R уже готова. На 2027 год готовим радиомодуль 8T8R с восемью передающими и восемью приемными трактами. На этой конфигурации будем отрабатывать алгоритмы в реальной сети, чтобы сначала добиться более уверенного покрытия, особенно на границе зоны обслуживания, а затем увеличить емкость.

— Какую часть компонентной базы уже удалось импортозаместить при производстве БС?

— По нашей оценке, сейчас в серийных станциях не более 5% отечественных компонентов. Для платформы «Иртея 2.0» ориентируемся на 30% к 2028 году. Эту платформу мы создаем прежде всего для того, чтобы массово использовать российские компоненты.

Более десяти российских компаний, которые разрабатывают микроэлектронику, создают для «Иртея 2.0» новые компоненты и дорабатывают существующие под требования станции. Мы ведем с ними совместные ОКР (опытно-конструкторские работы.— “Ъ”), отлаживаем взаимодействие микросхем и проверяем их в составе оборудования. Измеряем радиотехнические параметры, оцениваем устойчивость всей системы.

Одновременно предусматриваем подключение большего числа радиомодулей и установку дополнительных интерфейсных модулей прямо на площадке. Сейчас работаем с опытными образцами. На 2027 год запланированы доводка, испытания и предсерийная подготовка; массовое производство рассчитываем начать в 2028 году.

— Как у вас организовано производство и планируете ли вы его расширять?

— У нас контрактное производство. Начинали с одной площадки, теперь освоили четыре. Три уже выпускают наши станции, четвертая прошла квалификацию и подготовлена к запуску. Увеличивать число площадок пока не планируем.

На каждой из них налаживаем процесс, устанавливаем собственные испытательные стенды, обучаем сотрудников. Завод выполняет монтаж и сборку, но приемка и ответственность за качество остаются у «Иртеи». С серийным номером станции связаны сведения о партиях компонентов и результатах проверок. Если возникает проблема, мы можем определить, какие еще изделия нужно проверить, и разобраться в причине.

— В Екатеринбурге в сентябре впервые в России прошел запуск отечественной базовой станции 5G на коммерческой сети в диапазоне 4,9 ГГц. Как проходил запуск? Что он показал операторам связи и абонентам?

— Мы хотели показать 5G как часть обычной сети оператора. Поставили стандартную мачту, МТС разместила свое штатное LTE-оборудование, мы добавили станцию 5G. Она работает в режиме NSA, то есть совместно с сетью LTE и с подключением к коммерческому ядру МТС. Нужно было обеспечить стабильное взаимодействие нашей станции с «якорной» станцией LTE другого производителя.

На площадке скорость достигала 780 Мбит/с. Мы интегрировали отечественную станцию в действующую сеть, и для нас это главный результат. Именно так оператор сможет развивать 5G, используя уже построенную инфраструктуру.

— Когда планируются следующие публичные запуски отечественных базовых станций 5G?

— Следующий показ работы нашей станции 5G в коммерческой сети МТС будет на форуме «Цифровые решения» в Москве 6–10 октября. Дальнейшие запуски зависят от того, где и в какие сроки оператор планирует строить сеть 5G. Под эти задачи мы и готовим поставки.

— В целом что сейчас для абонентов означает запуск 5G в России? Какие преимущества они получают?

— Честно говоря, я не так много об этом думаю. Мы делаем оборудование для оператора. Он определяет, какую сеть строить и какие услуги предлагать абонентам. Если он готов идти в новое поколение связи с нашим оборудованием, мы должны обеспечить ему эту возможность.

Возможно, со временем мы сможем, как Huawei или Nokia, рассуждать об абонентских сервисах. Но сейчас каждый должен выполнить ту работу, за которую взялся. Мне нужно сделать лучшую отечественную базовую станцию для 2G, LTE и 5G. Этим и занимаюсь. Когда справимся, будем смотреть по сторонам.

— «Иртея» планирует наращивать выручку от поставок оборудования для публичных сетей. Есть ли конкретные планы по отгрузкам на 2027 год?

— Объем наших отгрузок определяют операторы: сколько оборудования они закажут, столько мы и поставим. Поэтому в прогнозах я осторожен: на 2027 год пока ориентируемся на 4 тыс. базовых станций всех поколений. Очень рассчитываем начать поставки в другие страны, но пока контракты обсуждаются.

Для экономически устойчивого бизнеса нам нужен объем поставок от 10–15 тыс. базовых станций в год.

— Как вы сами оцениваете результат своей работы?

— По тому, возвращается ли к нам оператор за следующей партией. Он уже знает, как наши станции держат нагрузку, насколько стабильно работают и как мы решаем возникающие проблемы. Когда после реальной эксплуатации оператор заказывает новую партию, это оценка, которой я доверяю.

Интервью взяла Татьяна Исакова