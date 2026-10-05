На мировом рынке немного сместился акцент с американских казначейских облигаций на рынок еврозоны, в частности на французский долговой рынок. Французские гособлигации падают стремительно: влияние на это оказали и внутренние проблемы, связанные с бюджетом Франции, и предстоящий избирательный процесс (в следующем, 2027 году в апреле состоятся президентские выборы), и общая нестабильность в Европе. Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM”: Проблема заключается в том, что европейский Центробанк в контексте долговых проблем в еврозоне, несмотря на высокую инфляцию, вряд ли будет повышать ставку рефинансирования. При этом главный расчет, который сейчас есть у стратегов валютных и стратегов рынков с фиксированной доходностью, в том, что европейский ЦБ, как и Банк Англии, приостановят программу количественного ужесточения, то есть ликвидацию своего баланса, который они набирали в пандемию. Это сейчас постепенно происходит, для того, чтобы не давить на рынок. От погашения им поступают деньги в европейский Центробанк, и эту сумму они начнут рефинансировать в рынок. Затем ЦБ ЕС, если ситуация не стабилизируется, может запустить свою программу неограниченной покупки государственных облигаций. Причем Федрезерв сейчас занимается обратным выкупом казначейских биллей, а также сокращением баланса по ипотечным облигациям. Поэтому все основные центральные банки могут приступить от ужесточения денежно-кредитной политики к политике ослабления, и это будет влиять на сырьевые активы, прежде всего на рынок драгметаллов.

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