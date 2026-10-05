В Черноземье лидером по достатку населения стала Белгородская область

Белгородская область по итогам 2025 года сохранила лидерство в Черноземье по уровню материального благополучия населения. В общероссийском рейтинге регион расположился на 18-й строчке. Всего в прошлом году Белгородская область набрала 75,21 балла против 75,16 в 2024-м. Исследование подготовили аналитики РИА «Рейтинг»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Липецкая область заняла второе место в Черноземье и 25-е место по стране. Ее результат составил 69,3 балла (в 2024 году — 68,4 балла).

Исследование подготовлено аналитиками РИА «Рейтинг» на основе статистики Росстата и Банка России. При расчете индекса учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, объем банковских вкладов на одного жителя, доля граждан с доходами ниже границы бедности, доступность покупки жилья в ипотеку, а также процент работающих с заработком свыше 60 тыс. руб. в месяц. В исследовании не участвовали ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области.

Воронежская область расположилась на третьей строчке в макрорегионе и 29-й по России с показателем 67,6 балла (против 66,4 в 2024-м).

Орловская область оказалась на 34-м месте общероссийского списка, улучшив результат с 63,7 до 65,3 балла.

Курская область закрепилась на 43-й позиции в стране с результатом 62,5 балла. Регион стал единственным в Черноземье, показавшим отрицательную динамику по сравнению с предыдущим годом (63,2 балла).

Тамбовская область заняла 58-е место в общероссийском зачете, набрав 54,6 балла. При этом регион показал наиболее заметный прирост в Черноземье (с 50,5 балла годом ранее).

Лидерами общероссийского рейтинга стали Ямало-Ненецкий (94,9 балла), Ханты-Мансийский (93,6) и Чукотский (92,9) автономные округа. В конце списка расположились Республика Ингушетия (85-е место, 3,4 балла), Карачаево-Черкесская Республика (84-е место, 18,4 балла) и Республика Тыва (83-е место, 19,4 балла).

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам второго квартала 2026 года Липецкая область стала лидером в Черноземье и заняла 29-е место в России по соотношению чистой медианной заработной платы к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Кабира Гасанова