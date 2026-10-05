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Алексей Ушаков станет депутатом нижегородского парламента вместо Ольги Щетининой

Мандат ставшей сенатором Ольги Щетининой в законодательном собрании Нижегородской области по списку «Единой России» получит руководитель «Центра управления регионом» Алексей Ушаков. Об этом сообщили в партии.

Фото: Центр управления регионом

Фото: Центр управления регионом

Господин Ушаков шел на выборы первым в региональной группе №10 (г. Кстово).

Как писал «Ъ-Приволжье», «Единая Россия» получила в заксобрании восьмого созыва 41 мандат из 50, включая 16 по партийному списку.

Галина Шамберина