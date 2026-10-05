Алексей Ушаков станет депутатом нижегородского парламента вместо Ольги Щетининой
Мандат ставшей сенатором Ольги Щетининой в законодательном собрании Нижегородской области по списку «Единой России» получит руководитель «Центра управления регионом» Алексей Ушаков. Об этом сообщили в партии.
Фото: Центр управления регионом
Господин Ушаков шел на выборы первым в региональной группе №10 (г. Кстово).
Как писал «Ъ-Приволжье», «Единая Россия» получила в заксобрании восьмого созыва 41 мандат из 50, включая 16 по партийному списку.