«Мирное решение остается сугубо теоретическим»

В Киеве побывал Фридрих Мерц. Федеральный канцлер, в частности, объявил о новом пакете военной помощи для Украины, а также призвал остановить Россию. Владимир Зеленский со своей стороны много говорил об усилении ПВО. Германия обещала помочь. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирное решение в очередной раз откладывается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Фридрих Мерц прибыл в Киев впервые в 2026 году с необъявленным визитом. Прямо на вокзале по прибытии федеральный канцлер заявил буквально следующее: «Если Россию не остановить, она рано или поздно обратит свою военную машину против нас». К переговорам он также готов, но лишь после того, как замолчат пушки. Таким образом, можно предположить, что высокий гость проявил солидарность с украинской позицией — сначала прекращение огня по линии соприкосновения сторон, потом диалог о том, как жить дальше.

Федеральный канцлер назвал целью своей поездки заверить руководство Украины в дальнейшей поддержке перед наступлением тяжелой зимы на фоне явной эскалации конфликта. Канцлера сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы десяти крупнейших немецких оборонных компаний. Берлин выделит союзнику €1 млрд на оборону и €350 млн на поддержку энергетики. Речь, в частности, идет о совместном производстве дронов-перехватчиков. Обсуждались и внутренние реформы, в частности борьба с коррупцией. Кроме того, федеральный канцлер пообещал созвать зимой встречу коалиции желающих для оперативной помощи Украине в сложных условиях.

Фридрих Мерц посетил Киев после очередных жестких заявлений России в адрес Европы.

Москва, как известно, обвиняет Старый Свет в прямом участии в военном конфликте, что в перспективе может иметь плачевные последствия для всего континента, включая даже ядерный апокалипсис. В этом с Кремлем солидарна и главный оппонент действующей коалиции ФРГ партия «Альтернатива для Германии», которая требует прекратить поддержку Украины и возобновить сотрудничество с РФ.

Мерц со своей стороны дает понять, что никого не боится, демонстрирует твердость и независимость суждений. Это соответствует его концепции дальнейшего пребывания у власти. Общий смысл такой: с намеченного пути не свернем, наоборот, будем доказывать, что он единственно правильный. Никаких уступок и компромиссов популистам — хоть справа, хоть слева. Таким образом, можно рискнуть сказать, что Германия как страна-лидер ЕС вызов принимает.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции говорил в основном об усилении системы ПВО. Таким образом, мирное решение на сегодня остается сугубо теоретическим. Участники противостояния открыто готовятся к зимней фазе конфликта, которая может стать во многом решающей. Впрочем, вопрос этот неоднозначный. Что касается лично канцлера Мерца, он вполне может и не удержаться в своем кресле. При этом кажется, что позиция Федеративной Республики Германия в результате вряд ли существенно изменится.

И еще, наверное, нужно сказать, что очередная попытка Дональда Трампа и его спецпредставителей заключить «прекрасную сделку» опять провалилась.

Интересным моментом является перспектива возможного примирения действующего президента США с европейскими союзниками. Вернее сказать, как именно это отразится на политике Белого дома. Почему такое примирение возможно? Хотя бы потому, что конкуренты-демократы обвиняют его в развале атлантической солидарности, презрении западных ценностей и иных неблаговидных, с их точки зрения, поступках. Иногда так случается, что к мнению противников приходится прислушиваться. Особенно когда рейтинги поддержки неуклонно снижаются. Впрочем, к поездке Мерца это имеет лишь косвенное отношение.

Дмитрий Дризе