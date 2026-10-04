Наркокартели подсели на морские огурцы

Мексиканские наркокартели заменили доллары и биткойны морскими огурцами. Дорогостоящих редких животных, известных как трепанги, активно используют как валюту при расчетах с китайскими преступными группировками. Взамен латиноамериканцы получают вещества для производства наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

В отличие от более традиционных средств платежа, поставки морских огурцов довольно трудно отследить. При этом сама схема довольно незамысловата, отмечает журнал Foreign Policy. У берегов Мексики вылавливают трепангов особого вида. Цена на них достигает $3 тыс. за килограмм. После беспозвоночных грузят на торговые суда, которые направляются в Китай. И уже там их легально перепродают как изысканный деликатес.

На юге страны вокруг морских огурцов давно сформировался настоящий культ, говорит житель Шэньчжэня Сергей:

«Это на самом деле что-то типа морского ежа. Их дарят на банкеты, праздники, то есть это считается деликатесом в Китае. Их много и на каких-то базарах, кто-то уже научился их выращивать. Причем это недорогой продукт, стоит 50 юаней, как говядина. Но, насколько я знаю, именно редкие виды считаются деликатесом. Состоятельные люди в них разбираются. Их продают в элитных бутиках, там же можно встретить, например, сорта чая, которым 400 лет».

По данным Foreign Policy, мексиканские наркокартели используют схему с морскими огурцами уже около 10 лет. Однако известно о ней стало лишь недавно. При допросе бывшего сотрудника погранслужбы США выяснилось, что тот был посредником между китайской мафией и группировкой «Синалоа» и как минимум 80 раз организовывал поставки морских огурцов.

Такая изобретательность вполне в духе мексиканских картелей, заметил ведущий научный сотрудник института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков:

«Вполне это допустимо с точки зрения того, что картели ищут какие-то альтернативные, экстравагантные пути решения проблемы. Они всячески пытаются выйти из "серой" финансовой зоны и стараются диверсифицировать свою деятельность, занять легальные ниши. Рыболовство, морская торговля тоже вполне вписываются в специфику их деятельности.

Между тем одна из проблем, которая сейчас стоит в США, — это фентанил, новый наркотик. И поставки прекурсоров идут через КНР в Мексику, где они уже либо появляются в готовом виде, либо синтезируются. В принципе, имеет место контакт между преступными сетями в Китае и в Мексике, что представляет угрозу для Соединенных Штатов».

Производство прекурсоров в Китае стало одной из центральных тем в переговорах Пекина и Вашингтона. После встречи с Си Цзиньпином в 2025 году Дональд Трамп заявил, что стороны согласились на так называемую фентаниловую сделку. Китай пообещал жестче контролировать производство химических веществ. Взамен США обязались снизить 10-процентную надбавку на импорт из КНР.

Никита Путятин