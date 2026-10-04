Региональный госкомитет охраны культурного наследия возглавила Наталья Рыбакова

Председателем Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области назначена Наталья Рыбакова. Постановление, подписанное губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.

До назначения на пост председателя госпожа Рыбакова трудилась в комитете на должности заместителя председателя, а до этого — начальником отдела контрольно-надзорной деятельности. Предшественник госпожи Рыбаковой Алексей Федичкин возглавлял комитет около семи лет и уволился по собственному желанию в конце апреля нынешнего года.

Дмитрий Моргулес